12 марта в 13 часов Олег Николаев проведет прямой эфир в социальной сети ВКонтакте

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом он сам сообщил на своей странице в Инстаграме. И уточнил, что прямая линия пройдет не только на его личной странице ВКонтакте — трансляция также будет вестись в аккаунте Главы Чувашии в сети Инстаграм. Там же до 10 марта будут приниматься и вопросы к прямому эфиру.
«Постараюсь ответить на все вопросы, кроме анонимных», — написал Олег Николаев. И в связи с этим попросил пользователей обязательно указать свои данные и оставить контактный телефон. «Самые острые темы обсудим онлайн, что не успеет прозвучать в прямом эфире, — будет передано для детальной проработки коллегам», — пообещал он.
На некоторые вопросы, впрочем, Глава республики ответил, не дожидаясь прямого эфира. «Когда родители смогут посещать утренники в ДОУ? Когда дети перестанут читать стихи для стен?» — этот вопрос Любови Чопенко был дружно поддержан другими мамами и папами.
«Как родитель я искренне понимаю ваше желание присутствовать, в важный момент жизни ребенка быть рядом и поддерживать, — написал в ответ Олег Николаев. — Впереди мероприятия, посвященные 8 Марта, кого-то в этом году ждет выпускной из детского сада… В связи с этим передал соответствующее поручение Министерству образования и молодежной политики Чувашии для того, чтобы обеспечить возможность родителям с сегодняшнего дня посещать детские мероприятия, соблюдая все необходимые требования безопасности».

КСТАТИ
Для пожилых бабушек и дедушек посещение утренников в детсадах пока остается под вопросом. В Инстаграме Олег Николаев напомнил, что в республике по-прежнему сохраняются ограничения для граждан старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания.
Опубликовано: 3 марта 2021 г.


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