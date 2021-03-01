В Чувашии составили топ проблем, волнующих предпринимателей

Об этом сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков на встрече с Главой республики Олегом Николаевым.

Согласно мониторингу Минэкономразвития около 45% опрошенных бизнесменов в той или иной степени испытывали административное давление. 14% из них называют трудности с получением субсидий для развития бизнеса, 9% — различные сложности при технологическом присоединении к электросетям, тепло– и водоснабжению. По мнению респондентов, наиболее острыми проблемами являются частые проверки со стороны контрольно-надзорных органов, коррупция, слабая информированность, бюрократия и высокая налоговая нагрузка.

В минувшем году к уполномоченному поступило 446 обращений субъектов предпринимательства против 280 обращений в 2019–м. Олег Николаев обозначил необходимость дальнейшего совершенствования системы защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательства в регионе. Она должна формироваться посредством согласованной и взаимоувязанной деятельности органов государственной власти, общественных организаций, деловых объединений и экспертного сообщества.

Одной из чувствительных тем для бизнеса является взаимодействие с налоговыми органами. Глава республики акцентировал внимание на необходимости оперативного донесения информации о сервисах Федеральной налоговой службы для помощи бизнесу. «Важно, чтобы принципы и стандарты деятельности Федеральной налоговой службы соблюдались на местах», — сказал Олег Николаев, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.