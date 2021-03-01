Сноукайтеры из Чувашии достойно выступили в Тольятти

Там прошли международные соревнования «Марафон «Жигулевское море-2021» по зимним дисциплинам парусного спорта. За награды в состязаниях боролись 120 сильнейших сноукайтеров из 27 регионов России и Украины. На соревнованиях хорошо себя проявили и представители Чувашии — по результатам девяти гонок в дисциплине «сноукайтинг курс-рейс на лыжах» серебряным призером стал Сергей Скрипин, а Сергей Булыгин замкнул пятерку сильнейших. Но этим дело не ограничилось. Свою вторую награду, на этот раз золотую, Сергей Скрипин выиграл в марафоне — в течение двух суток спортсмен преодолевал на лыжах по 80 км в день. После состязаний победитель отмечал, что из-за сложных погодных условий соревнования стали серьезным испытанием.