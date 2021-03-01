Поправки в Устав пассажирского транспорта запретят высаживать детей, не оплативших проезд

Но не все находят в этом только плюсы

В конце этой недели вступают в силу изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ. Соответствующий закон (№ 26-ФЗ) подписал 24 февраля Президент России Владимир Путин.

Главное новшество закона — с 7 марта из маршруток, автобусов и троллейбусов запрещено высаживать не оплативших проезд пассажиров в возрасте до 16 лет. Разговоры о необходимости этих поправок шли давно, из-за случаев, когда в регионах детей–безбилетников высаживали на мороз. Был такой инцидент и в Чебоксарах. Три года назад девочку, ехавшую на урок в музыкальную школу, отправили из теплой маршрутки на улицу вечером, в 20-градусный мороз. Проблема, правда, была не в отсутствии денег на карте — в маршрутке не работал терминал, а налички у школьницы с собой не оказалось…

Теперь же детям без билета подобная участь не грозит, ни в холода, ни в теплую погоду. В том случае, правда, если они едут одни. Если с мамой или папой — из салона высадят и взрослых, и юных безбилетников.

«Со стороны родителей — да, закон хорош, он защищает интересы детей, — считает член Общественного совета при Минтрансе республики Дмитрий Кудряшов. — Отмечу, правда, что у нас водители общественного транспорта сейчас детей на мороз не высаживают. Но поскольку финансовая ситуация в стране непростая, есть риск, что теперь некоторые недобросовестные родители решат воспользоваться моментом. Да и сами школьники, если им дали наличку на проезд, вполне могут потратить деньги не на маршрутку, а на жвачку. И это, конечно, ударит рублем по доходам перевозчиков. Тем паче, что школьники в общем пассажиропотоке составляют немалую долю, — летом, когда ученики на каникулах, выручка водителей заметно падает».

По словам Кудряшова, закон создаст проблемы не для всех регионов. В Москве, например, в Твери, Краснодаре, Ярославле перевозчики работают на так называемом брутто-контракте, и их заработок зависит от выполнения прописанного в договоре километража перевозок. Средства им перечисляет заказчик перевозок в лице регионального Минтранса, к нему же поступает и выручка за проезд.

В Чувашии же, как и в ряде других регионов, доходы перевозчиков напрямую зависят от оплаченного проезда. И представители транспортных компаний, и водители уже обсуждают, как жить дальше. Предлагается, в частности, такой вариант — если юный пассажир находится в салоне один, без билета и без денег, надо останавливать перевозки, вызывать полицию и разбираться, почему родители оставили ребенка в опасной, по сути, ситуации. А затем — обращаться в органы соцзащиты, привлекать нерадивых пап и мам к административной ответственности. Впрочем, честно оплатившим проезд пассажирам незапланированные остановки вряд ли придутся по душе. Да и родителей не стоит сразу строго осуждать — ребенок мог просто забыть дома деньги и карточку…

Фото storage.myseldon.com

Через три дня высаживать юных безбилетных пассажиров водителям будет запрещено по закону.