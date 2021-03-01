2 марта 1831 года — дата рождения российской кооперации

Кооперация — союз нерушимый

Рассуждая о резервах развития в условиях кризиса, эксперты все чаще говорят о создании кластеров, кооперации, которая сохранит уникальность каждой компании и в то же время даст ей новые возможности. Добровольное объединение для решения совместных задач — формат далеко не новый. Организации потребительской кооперации, объединенные Центросоюзом России, пройдя годы войны, хрущевскую оттепель, перестройку, сохранили свою социальную значимость и продолжают обеспечивать сельчан товарами и услугами. В этом году потребкооперации России исполняется 190 лет.

В 1831 году декабристы, сосланные в Забайкалье и вынужденные бороться за выживание в сложнейших для себя условиях, на Петровском заводе создали «Большую артель» и приняли Устав, в котором закрепили принципы, ставшие основой кооперации. Добровольность членства, демократическое управление, доступность информации, контроль пайщиков и взаимопомощь должны были обеспечить артели эффективную работу и процветание.

Стремительно набиравшая популярность и в Европе, идея кооперации позволила значительно увеличить производительность труда и повысить качество жизни людей. К концу 90-х годов 19 века в России было зарегистрировано более 500 потребительских сообществ. В 1896 году на Нижегородской ярмарке состоялось заседание секции торгово-промышленного съезда, в котором приняли участие 60 представителей из 32 кооперативов. Под эгидой губернского Московского союза потребительских обществ был создан Всероссийский кооперативный центр, переименованный в 1917 году революционным правительством во Всероссийский центральный союз потребительских обществ — Центросоюз. Уже через год он объединил все союзы потребительской кооперации страны.

Кооперация сыграла значительную роль и во время Великой Отечественной войны. Кооператоры в числе первых отправились на фронт, решали задачи снабжения и укрепления тыла, приобретали облигации госзайма, передали армии большую часть своего автомобильного транспорта. Работники предприятий и организаций Чувашпотребсоюза принимали активное участие в строительстве Казанского и Сурского оборонительных рубежей. Через райпотребсоюзы для рабочих выделялись сахар, хозяйственное мыло, табак, спички, свечи. В пунктах военно-полевого строительства была организована работа столовых, выездных ларьков. Особо акцентировалось внимание на наличии горячей кипяченой воды, чтобы в небольших перерывах строители имели возможность согреться.

После войны организациям потребительской кооперации в течение десяти лет удалось вернуться, а затем и превзойти довоенные показатели. В удаленных городах, рабочих поселках активно строились сельмаги, универмаги, хлебозаводы, приемозаготовительные пункты.

Принятие в 1988 году Закона «О кооперации в СССР» стало настоящим прорывом. За два года в стране число кооперативов увеличилось с 14 до 193 тысяч, численность работающих в них — со 156 тыс. человек до 4,9 млн. Кооперация как форма собственности была признана неотъемлемой частью современной экономической системы. В крупных городах на смену кооперативным магазинам пришли индивидуальные предприниматели, федеральные, региональные торговые сети, а в селах, небольших деревнях организации потребкооперации как сеть магазинов, организаций общепита, заготовок продолжают решать социально значимые задачи.

Сегодня Центросоюз России объединяет более 2 тысяч потребительских обществ и 1,3 миллиона пайщиков во всех регионах России. В органах законодательной, исполнительной власти ведется активная работа по защите интересов потребкооперации как одного из основных партнеров государства по обеспечению населения товарами и услугами. Центросоюз России развивает сотрудничество с членами Международного кооперативного альянса, Европейского объединения потребительских кооперативов.

Чувашпотребсоюз — один из лидеров Центросоюза России по развитию материально-технической базы, оптовой торговли, автоматизации торговли, общественного питания, производства. В прошлом году Чувашский республиканский союз потребительских обществ отметил столетний юбилей. Программы развития кооперативных организаций на 2021-2025 годы становятся важнейшей составной частью Стратегии комплексного развития республики на ближайшую пятилетку.

Надежда Антонова

Колонна автолавок Ядринского райпотребсоюза по обслуживанию сельских тружеников. 1968 год.