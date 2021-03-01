Планерка Главы: голосование по благоустройству, долги ЖКХ, выставка «Картофель»

С 2017 года в республике реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». За это время благоустроено более 480 дворов, 109 общественных пространств. В реализацию проекта вовлечено 173 тыс. человек. Ставится задача более массового вовлечения жителей республики путем участия в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства на 2022 год, сказал в своем докладе на вчерашней правительственной планерке под председательством Главы республики Олега Николаева вице-премьер Павел Данилов.

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Увеличить численность волонтеров для организации голосования по выбору объектов благоустройства. В особенности там, где есть проблемы с интернетом.

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Полученные результаты будут включены в адресный перечень таких территорий. Проголосовать можно за одну из них на интернет-платформе, а также в МФЦ и с помощью волонтеров, которым отводится особая роль, подчеркнул вице-премьер. Бумажные бюллетени в этом году не предусмотрены. По завершении голосования муниципалитетам следует провести работу по подготовке дизайн-проектов, после чего будет разработано техническое задание на проектно-сметную документацию.

На федеральном уровне ведется мониторинг голосования в субъектах, в том числе количества публикаций в СМИ, соцсетях, на госсайтах. Чувашия тут находится на хорошем, шестом, месте. Но, как сказал Глава республики Олег Николаев, важен не столько рейтинг, сколько реальное доведение информации до людей в понятной форме. И тут важно активизировать на уровне муниципалитетов работу волонтеров, увеличив их количество. Особенно в населенных пунктах, где есть проблемы с интернетом. Чтобы люди знали — их мнение учитывается в преобразованиях среды обитания. Как доложил исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин, работа по формированию волонтерских штабов идет полным ходом.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина предложила провести рейды по муниципалитетам, где такие проекты уже реализованы, чтобы «сделать историю благоустройства более живой». Министр также выделила ряд муниципалитетов, где требуется консультативная помощь в стабилизации интернет-платформы для голосования.

Обратную связь с населением анализирует республиканский Центр управления регионом. По сообщению его руководителя Татьяны Немцовой, необходимая работа для организации голосования проведена. Важно вовремя снимать поступающую информацию о проблемах людей и доводить ее до руководства, сказал Глава.

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В конце марта провести совещание по анализу итогов отопительного сезона. Особое внимание уделить вопросу задолженности за потребленные тепло-энергоресурсы.

Вчера началась календарная весна, однако выдавшаяся нынче экстремальной зима пока не сдается, держа в напряжении систему ЖКХ, заметил Глава республики. О предварительных итогах нынешнего отопительного сезона доложил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Александр Героев. Их нельзя назвать полностью безупречными — при неплохом состоянии в целом комплекса ЖКХ Вурнарский, Красноармейский, Цивильский и Ядринский районы вошли в отопительный сезон без паспортов готовности. С 1 сентября 2020 года по 24 февраля 2021-го в республике зафиксировано 437 аварийных ситуаций.

В том числе в теплоснабжении — 161, водоснабжении — 206, электроснабжении — 67, газоснабжении — 2 аварии. Только на объектах тепловодоснабжения рост аварий в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2019-2020 годов, констатировал министр.

Касаясь извечной проблемы долгов за потребленные тепло-энергоресурсы, он отметил снижение общей задолженности на 10%, или на 2,3 млрд рублей. В том числе задолженность по электрической энергии снизилась на 10%, составив 362 млн рублей, за природный газ уменьшилась на 11% — до 1,2 млрд рублей. Однако, по словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова, ряду муниципалитетов — хронических должников по-прежнему приходится отпускать газ в долг на месяцы вперед…

Как отметил Глава республики, пока к ЖКХ достаточно много вопросов. Прежде всего, волнует, что четыре муниципалитета заканчивают отопительный сезон, не имея даже паспортов готовности. «Это вопрос серьезного углубленного изучения», — сказал Олег Николаев. В ответ главы администраций Вурнарского и Красноармейского районов стали приводить объяснительные причины. На что Глава республики предложил им в ближайшие дни представить ему письма с перечнем мер по недопущению подобного в следующем сезоне. «Будем жестко реагировать на такие вещи, потом только не обижайтесь», — сказал Глава. А вице-премьеру Павлу Данилову поручено в конце марта провести республиканское совещание с анализом итогов сезона.

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Усилить информационное сопровождение межрегиональной выставки «Картофель-2021».

4-5 марта в Чебоксарах пройдет XIII Межрегиональная выставка «Картофель-2021», о ходе подготовки к ней доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Участие в ней подтвердили 85 компаний из 23 регионов страны и Республики Беларусь. В программе — демонстрация лучшей отраслевой техники, обмен опытом, научно-практические конференции. По традиции развернется продажа семенных клубней, что особенно интересует посетителей. В этой связи Глава республики поручил усилить в оставшееся время информирование населения о выставке.