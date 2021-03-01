У команды Чувашии -«серебро» чемпионата России по регболу

В минувшие выходные завершился розыгрыш 22-го чемпионата России по регболу. В соревнованиях приняли участие команды из 8 регионов страны: Красноярского края, Новосибирской области, Чувашии, Омской области, Рязанской области, Пермской области, Краснодарского края и хозяева турнира из Ростовской области.

На групповом этапе сборная Чувашии встретилась с регболистами из Краснодара, Рязани и Ростова. Если с первыми двумя дружинами проблем не возникло — разгромные победы, то хозяевам турнира представители нашей республики проиграли.

На стадии полуфинала спортсмены из Чувашии победили команду из Новосибирска — 12:6. В финале представителей республики снова ожидало противостояние с регболистами из Ростова, и шестикратные чемпионы России опять одержали победу со счетом 15:6.