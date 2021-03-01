В Центральной городской больнице появилось оборудование для ранней диагностики опухолей

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республику поступило новое медицинское оборудование общей стоимостью около 15 млн рублей. Закуплено оно благодаря национальному проекту «Здравоохранение», составной частью которого является региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Если опухолевый процесс обнаружить на начальной стадии, его можно купировать, но для этого нужна хорошая диагностическая база. Именно для ее укрепления и закуплены видеоэндоскопические системы для гастроскопии, колоноскопии и бронхоскопии с применением системы узкоспектральной визуализации. Это оборудование «заточено» на обнаружение опухолей малого размера. Оно будет работать в Центральной городской больнице, где располагается Центр амбулаторной онкологической помощи, рассчитанный не только на прикрепленное население, но и на жителей всей столицы республики.

Опубликовано: 1 марта 2021 г.


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