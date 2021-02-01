Лечебные учреждения республики готовятся к приему крупной партии вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов принял участие в видеоселекторном совещании по вопросам организации медицинской помощи пациентам с COVID-19, которое прошло под председательством министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

Как сообщил федеральный министр, первое место по смертности после COVID-19 занимают болезни системы кровообращения. Поэтому он рекомендовал уделять пациентам с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также с сахарным диабетом и онкологией самое пристальное внимание. В те регионы, где есть проблемы с организацией медицинской помощи таким больным, будут выезжать специалисты из Минздрава России.

Что касается вакцины от COVID-19, то на следующей неделе будет заключен контракт на поставку в регионы 30 млн доз «Гам-КОВИД-Вак». Это количество рассчитано на март, апрель, май этого года. О том, сколько именно доз «Спутника V» поступит в Чувашию, будет известно после заключения контракта. Как сообщили в Минздраве республики, наши лечебные учреждения готовы принять крупные партии препарата. Между тем вчера в республику поступила очередная партия вакцины — более 4 тыс. доз — по обязательствам, взятым Минздравом страны ранее.