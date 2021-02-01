Новый город от АО «ИСКО-Ч» задает планку для строителей и покупателей

Дом, каким он должен быть

Известное выражение «город-сад» применительно к чебоксарскому району Новый город — не просто метафора, это и есть будущее, которое уже наступило. Продуманное пространство, технологичные решения для жизни, тысячи счастливых людей — с каждым годом этот стремительно развивающийся район становится все более привлекательным для покупателей. О «фишках» Нового города, достижениях и планах недавно говорили на пресс-конференции застройщика района — АО «ИСКО-Ч». С журналистами и зрителями прямого эфира в соцсетях общались генеральный директор компании Анатолий Павлов и финансовый директор Анна Леонтьева.

«Двух одинаковых дворов не найдете»

Хоть минувший год и был сложным, строителям, по выражению Анны Леонтьевой, грех жаловаться: стройки не останавливались ни на день, квартиры быстро расходились — сказалась хорошая поддержка государства в виде льготной ипотеки для населения. Не меньше, чем квадратными метрами жилья, здесь гордятся введенными в строй социальными объектами. И, пожалуй, главный из них — школа № 65, самая большая в республике и одна из самых крупных в Поволжье.

Сейчас в ней обучается 1723 ученика. Новая школа стала не просто учебным заведением, а настоящим социально-культурным центром Нового города: здесь есть два бассейна, зал самбо, футбольное поле с искусственной травой, хоккейная площадка, кинозал. «Получилось даже лучше, чем мы предполагали», — признались в АО «ИСКО-Ч».

А чего стоит один только бульвар драконов, поиграть и прогуляться по которому в прошлом году приезжали со всего города! Деревянные лабиринты, «тарзанки», мельница, сундуки и доспехи — и все это в духе викингов. По всей длине аллея засажена злаками, пряными травами, съедобными ягодными кустарниками и деревьями, есть даже скамейки с USB-портом для зарядки телефонов.

Благоустройство — это вообще визитная карточка Нового города. Каждый двор здесь стараются наполнить определенной идеей. Так, например, появились японский дворик с интересным озеленением и малыми формами или большая деревянная игровая площадка, переходящая из одного двора в другой. Там же построили современные баскетбольную и хоккейную площадки, а со сдачей позиций 1.41 и 1.42 в микрорайоне откроется еще и хорошее досуговое пространство для взрослых. «В последних сданных объектах невозможно найти одинаковые дворовые территории — каждая имеет свою функцию. Этот тренд мы продолжим», — отметил Анатолий Павлов.

К спортивной теме, к слову, в Новом городе отношение особое. В прошлом году удалось решить вопрос со строительством ледового дворца, который расположится в 1-м микрорайоне, напротив школы. Проект вошел в федеральную программу, приступить к его строительству рассчитывают в 2022 году. Кроме того, в Новом городе собираются развивать футбол, большой теннис, борьбу, плавание.

Своего рода спортивным центром Нового города станет 4-й микрорайон. Здесь разместятся академия тенниса, дворец водных видов спорта, дворец единоборств, аквапарк, а также большой торговый центр. Проект планировки территории этого микрорайона уже готов.

Получит развитие и знаменитый на всю столицу скейт-парк в Новом городе, самый большой в Поволжье. Место так популярно у молодежи, что совсем юным любителям роликов и самокатов там бывает непросто, а потому для самых маленьких скейтеров планируют построить детский памп-трек рядом с площадкой для взрослых скейт-бордистов. А еще в последнем неблагоустроенном месте 1-го микрорайона «ИСКО-Ч» планирует расположить мини-ярмарку. Проект разрабатывают креативные силы из московского архитектурного бюро Megabudka.

ЦИФРА 11935 человек зарегистрировано в Новом городе на 1 февраля 2021 года

Новый город стремительно растет — в районе активно осваиваются новые территории. Перспективные в этом плане 3-й, 4-й и 5-й микрорайоны — сейчас там как раз начинаются работы. Если в пятом жилье позиционируется как доступное, то в третьем — класса премиум. Там возводится, пожалуй, самый интересный на сегодняшний день жилой комплекс в Чувашии — Welltown (Вэллтаун). О нем в АО «ИСКО-Ч» говорят с приставкой «самый». Еще никогда многоквартирные дома в республике не строили с применением сразу стольких передовых решений, какие только возможны в жилищном строительстве.

Жить в комфорте и безопасности

ЖК Welltown — это четыре кирпичных дома бизнес-класса в формате квартальной застройки. Такая застройка, по словам Анны Леонтьевой, предполагает закрытое пространство внутри двора. В нем нет места машинам — автомобилям отводятся подземный паркинг и гостевые парковки по внешнему периметру дома. На подземной парковке предусмотрят подзарядку для электрокаров, а попасть в свой подъезд можно будет на лифте. Невысокие 5-9- этажные дома, система «умный дом», безбарьерная среда, большие панорамные окна с видом на Волгу, кладовки и гардеробные в квартирах, игровая и спортзал для жильцов дома, большая колясочная и велосипедная из расчета два велосипеда на одну квартиру — комфорт будущих жильцов здесь, кажется, продуман до мелочей.

Интересное решение архитекторы нашли и для жильцов первого этажа, не самого популярного из-за визуальной доступности с улицы. Проектировщики придумали обустроить для них террасы с выходом на внутренний двор из квартиры, где можно поставить, скажем, шезлонг.

«Этот проект вызывает ассоциации с крепостью, безопасностью, особой душевной атмосферой, сплоченностью людей, которые будут там жить, — отметила Анна Леонтьева.

Первый дом ЖК Welltown на 263 квартиры в АО «ИСКО-Ч» рассчитывают сдать уже в этом году. В этом же году приступят к строительству второго дома на 277 квартир.

Дороги, вторая школа и спуск к Волге

Планы, впрочем, у АО «ИСКО-Ч» грандиозные. В федеральную программу вошел проект дороги в Новом городе — продолжение Чебоксарского проспекта в сторону Новочебоксарска. Прокладывать ее начнут уже в этом году, а вслед за ней вырастут и новые кварталы и микрорайоны. Идет работа по проектированию дороги вокруг пятого микрорайона. Не за горами в связи с реконструкцией автодороги между Чебоксарами и Новочебоксарском и второй выезд из Нового города — там планируют обустроить велодорожку. Работы, предварительно, намечены на 2022 год.

Не отстают детские сады и школы. По словам Анатолия Павлова, готова документация на детский сад на 180 мест в третьем микрорайоне. Его рассчитывают включить в программу строительства на 2022 год. «С 2022 года планируем ежегодно строить по одному садику: два построим в третьем микрорайоне и два — в пятом», — поделился он планами. Задумываются и о второй школе в Новом городе — ее хотят включить в план работ на 2022-2023 годы.

Что же касается обустройства спуска к Волге, который так ждут жители района, Анатолий Павлов ответил, что это перспектива ближайших двух лет. Сейчас застройщик разрабатывает концепцию 8-го микрорайона, который фактически является верхней набережной Нового города. Помимо спуска в задачу архитекторов входит и разработка смотровых площадок.

Фото: Градиентный фасад, оконный профиль гранитного цвета, терраса на первых этажах — строящийся ЖК Welltown в Новом городе станет, пожалуй, самым интересным жилым комплексом в Чебоксарах.

С проектной декларацией застройщика можно ознакомиться на сайте ДОМ.РФ. Реклама