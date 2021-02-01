Особую экономическую зону в Новочебоксарске создадут в I полугодии 2021 года сроком на 49 лет

Такое решение было принято вчера Правительством России.

В ОЭЗ предусмотрены льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и таможенным платежам.

Это позволит привлечь более 50 млрд рублей инвестиций и создать более 6 тысяч новых рабочих мест.