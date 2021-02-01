Особую экономическую зону в Новочебоксарске создадут в I полугодии 2021 года сроком на 49 лет

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Такое решение было принято вчера Правительством России.

В ОЭЗ предусмотрены льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и таможенным платежам.

Это позволит привлечь более 50 млрд рублей инвестиций и создать более 6 тысяч новых рабочих мест.

«ОЭЗ – это работа с инвестициями. В рамках особой экономической зоны можно создавать индустриальные парки и промышленные технопарки. Площадки ОЭЗ предлагают бизнесу дополнительные преимущества», — пояснил вице-премьер Дмитрий Краснов.
Опубликовано: 20 февраля 2021 г.


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