Рассекреченный подвиг: народная стройка языком документов

В выставочном зале Государственного исторического архива Чувашии вчера открылась документальная выставка «На защите родных рубежей», посвященная трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Здесь собрались известные научные деятели республики, представители общественных организаций и органов власти Чувашии, студенты вузов республики.

«Сегодняшняя выставка — огромный вклад в то, чтобы история 1941-1945 годов стала достоянием общественности, — отметила председатель организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева. — Патриотизм — это объединяющая сила, которая позволит следующим поколениям осознавать свою ценность и состоятельность».

На выставке было представлено более полусотни документов — уникальные свидетельства, по которым можно изучить, в каких условиях жили строители Сурского и Казанского оборонительных рубежей, чем они питались; материалы об организации участков военно-полевых строительств, мобилизации населения для проведения работ. Также представлены сведения об обеспечении охраны оборонительных сооружений, восстановлении и ремонте их после весенних паводков, поддержании в состоянии боевой готовности. Многие данные были взяты из рассекреченных документов, которые лишь недавно стали доступны архивистам.

СПРАВКА «СЧ» Более 300 строителей рубежей были удостоены Почетной грамоты Верховного Совета СССР и более 50 награждены орденами и медалями.

«Без исторической достоверности невозможно ни провести концерт, ни издать книгу, — отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — Архивистами было проработано свыше двух тысяч документов, из которых больше четырехсот в ближайшее время войдут в сборник материалов о подвиге чувашского народа. И это станет достоянием общественности».

Есть в экспозиции и личные свидетельства участников строительства. Кстати, во время открытия выставки одна из посетительниц выставки, Валентина Николаева, передала фотографии своего дедушки Семена Ермакова, который был строителем рубежей в Чувашии.

«Мы подобрали такой состав документов, чтобы можно было пунктирно проследить историю строительства рубежей и заинтересовать человека, интересующегося данной темой», — рассказал заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов.