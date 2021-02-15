Рассекреченный подвиг: народная стройка языком документов

В выставочном зале Государственного исторического архива Чувашии вчера открылась документальная выставка «На защите родных рубежей», посвященная трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Здесь собрались известные научные деятели республики, представители общественных организаций и органов власти Чувашии, студенты вузов республики.
«Сегодняшняя выставка — огромный вклад в то, чтобы история 1941-1945 годов стала достоянием общественности, — отметила председатель организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева. — Патриотизм — это объединяющая сила, которая позволит следующим поколениям осознавать свою ценность и состоятельность».
На выставке было представлено более полусотни документов — уникальные свидетельства, по которым можно изучить, в каких условиях жили строители Сурского и Казанского оборонительных рубежей, чем они питались; материалы об организации участков военно-полевых строительств, мобилизации населения для проведения работ. Также представлены сведения об обеспечении охраны оборонительных сооружений, восстановлении и ремонте их после весенних паводков, поддержании в состоянии боевой готовности. Многие данные были взяты из рассекреченных документов, которые лишь недавно стали доступны архивистам.
СПРАВКА «СЧ»
Более 300 строителей рубежей были удостоены Почетной грамоты Верховного Совета СССР и более 50 награждены орденами и медалями.
«Без исторической достоверности невозможно ни провести концерт, ни издать книгу, — отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — Архивистами было проработано свыше двух тысяч документов, из которых больше четырехсот в ближайшее время войдут в сборник материалов о подвиге чувашского народа. И это станет достоянием общественности».
Есть в экспозиции и личные свидетельства участников строительства. Кстати, во время открытия выставки одна из посетительниц выставки, Валентина Николаева, передала фотографии своего дедушки Семена Ермакова, который был строителем рубежей в Чувашии.
«Мы подобрали такой состав документов, чтобы можно было пунктирно проследить историю строительства рубежей и заинтересовать человека, интересующегося данной темой», — рассказал заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов.
КСТАТИ
Как сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, 10 февраля был завершен прием заявок на конкурс проектов мемориала строителям рубежей, который будет установлен в республике. Было подано 12 конкурсных работ, и сейчас идет их оценка. Итоги конкурса, организованного Российским военно-историческим обществом, станут известны позднее.