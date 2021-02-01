Минпромторг России проводит в Чувашии выездную стажировку

В ледовом дворце «Чебоксары Арена» стартовала двухдневная выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика» в ПФО. Участников встречи — представителей бизнеса, органов власти — приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, такие мероприятия способствуют промышленному и технологическому развитию страны, дают возможность из первых уст получить рекомендации по своим направлениям деятельности, а также обменяться опытом с коллегами.

По видеосвязи в открытии заседания принял участие замруководителя Минпромторга России Алексей Беспрозванных. Он отметил, что в этом году такие стажировки должны пройти во всех федеральных округах и символично, что первая проходит в Чувашии — в регионе, который ведомство курирует, оказывает поддержку его экономике.

В рамках стажировки тематические сессии и круглые столы проведут руководители структурных подразделений Минпромторга, Росстандарта, федеральные эксперты.