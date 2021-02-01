На избирательных участках организуют видеонаблюдение

В предстоящий Единый день голосования, в сентябре этого года, на всех избирательных участках будут установлены системы видеонаблюдения.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков на прошедшем заседании Штаба общественного наблюдения, отметив успешное применение инновационных технологий в дни проведения голосований. ЦИК Чувашии совместно с органами власти оборудуют камерами видеонаблюдения все избирательные участки, а на участках с большим числом избирателей будут установлены профессиональные видеосистемы. В режиме онлайн проследить за голосованием сможет любой желающий. Это поможет снять все вопросы по прозрачности голосования.