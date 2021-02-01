Главы района, сельского поселения и подрядчик стали фигурантами уголовных дел

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Ибресинского района, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, будучи в должности руководителя района и зная, что выделенная из бюджета республики субвенция в размере более 2,2 млн рублей предназначена для обеспечения жильем многодетной семьи, он договорился о строительстве дома для нее со своим знакомым, которому обеспечил победу в аукционе. Затем администрация района приобрела этот дом в собственность, перечислив застройщику вышеуказанную сумму.

Между тем глава знал и о том, что этот дом имел существенные нарушения строительных и санитарных норм и фактически являлся непригодным для постоянного проживания. И тем не менее заключил с потерпевшей договор социального найма жилого помещения.

По выводам следствия (СУ СКР по Чувашии), действия чиновника повлекли существенное нарушение прав и законных интересов женщины и членов ее многодетной семьи, нуждающихся в жилье и состоящих на учете на безвозмездное его получение из жилого фонда района, а также причинили значительный ущерб бюджету республики. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с сотрудниками регионального УФСБ. Кстати, подрядчик, строивший дом на свои средства, в настоящее время устранил недоделки, и скоро он будет введен в эксплуатацию, сообщили в прокуратуре республики.

Также направлено в суд уголовное дело, где фигурантом глава Персирланского сельского поселения Ядринского района, решившийся на служебный подлог. По версии следствия, в августе прошлого года он подписал представленные ему подрядчиком документы о выполнении работ по благоустройству спортивной площадки в деревне Нагорное. При этом отлично зная, что в них представлены ложные сведения об объеме выполненных работ. На основании этих документов на счет подрядчика были необоснованно переведены 100 тысяч бюджетных рублей.

В СУ СКР по Чувашии сообщили, что возбуждено уголовное дело и в отношении директора подрядной организации, изготовившего поддельные документы о выполнении работ по благоустройству спортивной площадки и заверившего их печатью возглавляемой организации.