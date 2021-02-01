Телемедицина спасает жизни

Дистанционный прием врача становится все более востребованным

…В зале телемедицины онкодиспансера, откуда обычно проводятся сеансы связи со специалистами ведущих клиник страны, больных не было. Сидели несколько докторов, среди них заведующая поликлиническим отделением врач-онколог Татьяна Старостина и заведующий онкологическим отделением № 6, которое специализируется на лечении рака молочных желез, врач-онколог Сергей Агафонкин. Они обсуждали со своими коллегами из Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН терапию пациентки. Человеку без медицинского образования вникнуть в происходящее было практически невозможно. Разговор изобиловал специальными терминами, поэтому я просто дождалась окончания телеконференции в коридоре, чтобы после нее поговорить с докторами.

Почему-то до сих пор люди думают, что телемедицина — это когда доктор ставит диагноз человеку без его осмотра. Позвонил врачу, пожаловался, а он вам лечение назначает без обследований и анализов. На самом деле это не так. И анализы, и обследования, и прием у доктора с беседой, и даже выставление диагноза с оформлением всей документации предваряют дистанционную консультацию.

К СВЕДЕНИЮ Телемедицина — это использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. Это один из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения в мире.

Наталья, терапию которой обсуждали онкологи, находилась в палате. Она знала, что по ее поводу проводится консилиум, и была готова к тому, что, если московские врачи захотят с ней пообщаться, ее доставят в зал телеконференций. Нервничать и волноваться пациентка не собиралась: «Столько всего уже пережила. Очень хочется выздороветь». Болезнь у нее заподозрили во время очередной диспансеризации. После маммографии женщине предложили пройти дополнительное обследование, все провели очень быстро. Опухолевый процесс обнаружили на ранней стадии, когда терапия дает хорошие результаты. Но у нее оказался очень редкий вид рака. В республике практически нет опыта по ведению таких больных.

Несмотря на то, что Наталью лечили по международным протоколам, улучшение наступало очень медленно. Доктора забеспокоились и попросили у специалистов из онкоцентра имени Н.Н. Блохина помощи. Узнав о том, что нужна консультация онкологов из Москвы, Наталья расстроилась. Она решила, что ей придется ехать в столицу. Это и для здорового человека нагрузка: дорога, поиск нужной клиники, наверное, очереди из таких же, как она, пациентов. Одна мысль, что придется бродить по коридорам незнакомой больницы, возможно, сдавать дополнительные анализы, и, если все затянется, искать гостиницу, лишала сил. Но когда ей объяснили, что консультация будет проводиться дистанционно, вздохнула с облегчением.

За двадцать лет цифровизация здравоохранения Чувашии ушла далеко вперед. Появился федеральный закон о телемедицине. По специальной защищенной линии связи стало возможно передавать медицинские документы, запрашивать сеансы для консультаций. Как правило, это бывают консилиумы, когда доктора, более опытные в лечении какого-то заболевания, консультируют своих коллег в регионах в формате «врач-врач». Эксперты перед сеансом изучают всю документацию пациента: анализы, снимки, результаты биопсии, и готовы дать рекомендации по дальнейшей терапии. Иногда они просят показать больного, чтобы пообщаться с ним, задать ему вопросы, которые возникли в ходе сеанса.

ЦИФРА 26,5 тысячи телемедицинских региональных консультаций было проведено врачами Чувашской Республики за 2020 год

До того, как появились нынешние технологии, пациенты ездили в Москву, везли с собой всю документацию, чтобы врач из того же онкоцентра Блохина просмотрел ее и написал свое заключение, с которым они возвращались домой, чтобы продолжить лечение. Сейчас такие затраты времени и сил кажутся избыточными. Ведь не только результаты анализов, но и результаты МРТ и КТ теперь можно отправлять в электронном виде.

И тут нужно отметить, что такие консультации не просто разговор докторов. Это, как объясняет заведующая поликлиническим отделением Татьяна Старостина, официально оформленный протокол с подписью консультанта, который вкладывается в историю болезни и который проверяется специалистами Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В течение трех дней после получения рекомендаций из ведущей клиники ТФОМС требует от местных врачей отчета, как они их выполняют. Например, если нужно поменять препарат или добавить к уже проводимой терапии еще один вид, скажем, облучение, то это все отслеживается.

Точно так же врачи онкодиспансера консультируют своих коллег в районах. Это особенно выручает, когда тяжелого больного, который нуждается в паллиативном лечении, сложно везти в Чебоксары.

Телемедицинские консультации на региональном уровне крайне востребованы. В республике не хватает врачей-онкологов в восьми районах. Но благодаря интернету ситуация остается контролируемой, а пациенты при подозрении на онкозаболевание получают необходимую им помощь. Все назначения делаются врачами-онкологами во время видеоконференции. Все результаты анализов и исследований помещаются в его электронную карту и доступны для лечащего врача и врачей-консультантов. И уже после этого, если возникает необходимость, человека приглашают в Чебоксары для более тщательного обследования или госпитализации.

На сегодняшний день телемедицинские консультации проводятся по всем специальностям, которые представлены в онкодиспансере. Это — хирурги, радио- и химиотерапевты, рентгенологи. И надо ли говорить, что отработанные технологии спасли не одну жизнь во время пандемии.

Но было бы неправильно заканчивать разговор, не рассказав о результатах консультации по поводу терапии пациентки с редкой формой рака молочной железы. Сергей Агафонкин сообщил, что коллеги из Москвы отметили грамотные действия врачей из Чувашии. Прогресс в лечении есть. Он пока мало заметен, но при таком виде опухоли, по-другому, к сожалению, не бывает. Нужно набраться терпения и продолжать соблюдать протоколы, чтобы добиться ремиссии. И если понадобится, то они готовы собраться по этому поводу еще не раз.

…Дистанционный прием у врача, когда нужно не диагноз поставить, а уточнить, все ли идет по плану, выяснить, как купировать побочное действие терапии, можно ли изменить дозировку препарата или для этого необходимо прийти на личный прием, по-видимому, вскоре станет обыденностью. Потому что есть вопросы, которые можно решить, не теряя время на дорогу в поликлинику. Особенно, если добираться до нее приходится из отдаленного населенного пункта.

СПРАВКА «СЧ» Сеансы телемедицины в республиканском онкоцентре проводятся уже много лет. Республика участвовала в пилотном проекте по развитию телемедицинской сети, которую реализовывали в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» еще в 2003 году. Тогда мало кто представлял, как это будет работать, но оказалось, что новые технологии экономят бюджетные средства, ускоряют процесс лечения. Они позволяют жителям республики, не выезжая за ее пределы, получать заключения экспертного уровня по поводу того или иного заболевания, а врачам республиканских лечебных учреждений корректировать терапию пациентов и повышать свою квалификацию.

В 2020 году в Чувашии дополнительно создано 35 телемедицинских пунктов в 26 больницах. Таким образом, телемедицинской сетью охвачено 100% лечебных учреждений. Это позволит проводить удаленные консультации независимо от места проживания пациента, в том числе с федеральными медицинскими центрами. Число телемедицинских консультаций с федеральными научными медицинскими центрами увеличилось в прошлом году на 30% и составило около пяти тысяч.

Фото пресс-службы РКОД

Консилиумы врачей в режиме видеоконференцсвязи, где обсуждается тактика лечения пациента, во время пандемии стали особенно популярны.