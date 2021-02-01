Светлой памяти Волошина Дмитрия Павловича

10 февраля 2021 года на 79-м году ушел из жизни заслуженный строитель Чувашской Республики, ветеран агропромышленного комплекса Чувашской Республики Волошин Дмитрий Павлович.

Дмитрий Павлович родился 15 марта в 1942 году в Хмельницкой области УССР. Трудовую деятельность начал в колхозе в 14-летнем возрасте после окончания семилетней школы. После окончания училища механизации в 1960-1962 гг. работал трактористом в Кустанайской области. В 1962-1965 гг. служил в Советской Армии, во время службы экстерном завершил среднее образование.

В 1966-1973 гг. Д.П. Волошин работал электросварщиком на Чебоксарском агрегатном заводе, заочно окончил факультет механизации Чувашского сельскохозяйственного института. В 1973-1974 гг. – ассистент кафедры экономики и организации ЧСХИ. В 1974-1978 гг. – главный инженер Чебоксарского спецотделения треста «Чувашсельхозмонтаж», в 1978-1982 гг. – начальник Чебоксарской ПМК этого треста.

В 1982 году Дмитрий Павлович был избран на должность заместителя председателя Чебоксарского райисполкома. В 1983 году назначен управляющим трестом «Чувашсельхозмонтаж», в 1986 году – начальником отдела механизации и электрификации Госагропрома Чувашской АССР. С 1987-го по 2001 год руководил трестом «Чувашсельхозмонтаж» («Чувашскагропроммехмонтаж», ОООТ «Чувашсельхозмонтаж», ОАО «Спецмонтажгаз»).

Трест целенаправлено и своевременно выполнял поставленные перед ним задачи по комплексной механизации животноводства, социальному переустройству села, а в последнее десятилетие еще и по газификации сельских населенных пунктов и промышленных объектов Чувашской Республики.

Дмитрий Павлович Волошин награжден пятью медалями, в том числе «За преобразование Нечерноземья».

Ветераны треста «Чувашсельхозмонтаж» и ОАО «Спецмонтажгаз» глубоко скорбят по поводу невосполнимой утраты и выражают искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Павловича.