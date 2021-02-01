Госсовет Чувашии принял ряд законопроектов социальной направленности

Компенсации для «домашних» школьников и защита прав дольщиков

Сорок седьмую сессию Государственного Совета Чувашской Республики, прошедшую вчера под председательством Альбины Егоровой, можно назвать сессией социальной поддержки. Из 10 рассмотренных законопроектов большая часть имела именно социальную направленность.

Были приняты в двух чтениях законопроекты о внесении изменений в Закон «Об образовании в Чувашской Республике». Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются вне образовательных организаций, теперь смогут получать компенсации за двухразовое горячее питание. Вторая поправка также касалась детей, которые находятся на семейном образовании. Это, как правило, дети, которые серьезно занимаются спортом, музыкой, часто вынуждены пропускать уроки в школе, а также здоровые дети, которые имеют особенности в развитии и нуждаются в индивидуальном учебном плане. Сегодня родители обучают их за свой счет, в том числе самостоятельно покупают учебники и учебные пособия. Депутаты поддержали законопроект, внесенный прокурором республики Андреем Фоминым, о предоставлении родителям компенсации, размер и порядок выплат которой будет определять Кабинет министров.

По представлению Главы республики были рассмотрены изменения в Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», уточняющий условия и правила получения республиканского материнского (семейного) капитала. Родителей в первую очередь заинтересует то, что теперь эти средства можно будет направить на улучшение жилищных условий через счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

ЦИФРА 114 законов приняли депутаты Госсовета республики в 2020 году

В закон, который регулирует перечень социальных услуг, предоставляемых инвалидам и пожилым людям социальными службами, внесено изменение, суть которого пояснила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова. Когда одинокий человек попадает в стационар, он продолжает нуждаться в помощи социального работника. И теперь у него появляется возможность получать эту помощь в больнице на законных основаниях.

В Закон «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» внесены изменения, которые гарантируют бесплатную защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, а также вкладчиков кредитных организаций, расположенных на территории республики, у которых отозвана лицензия или ведется процедура банкротства.

Также адвокаты могут оказывать бесплатную юридическую помощь в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по вопросу защиты прав потребителей.

В марте этого года истекает срок полномочий членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а потому депутаты рассмотрели вопрос о кандидатуре на должность члена Центризбиркома России. Из 15 членов ЦИК Российской Федерации пятеро назначаются Советом Федерации из числа кандидатур, которые предложили законодательные органы государственной власти и высшие должностные лица регионов страны. Депутаты Госсовета приняли решение предложить сенаторам для назначения на должность члена ЦИК кандидатуру председателя избиркома Орловской области Людмилы Маркиной. Предложение было принято большинством голосов при трех воздержавшихся. Ими были члены партии ЛДПР.

Для того чтобы привести описание местоположения границ Вурнарского муниципального района и поселений, входящих в его состав, в соответствие с требованиями земельного законодательства, был принят законопроект «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». Еще ряд законопроектов депутаты рассмотрели, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, на сессии на должность аудитора Контрольно-счетной палаты республики была назначена Елена Яковлева и заслушан отчет работы этого ведомства, который сделала его руководитель Светлана Аристова.