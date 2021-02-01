Новости районов короткой строкой

Трезвая улица, трезвое село…

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ в прошлом году заметно прибавилось людей, отравившихся до смерти суррогатным алкоголем.

Если в 2019 году жертв суррогатного пойла в целом по району было 12, то в 2020-м уже 19. Больше всего случаев отмечено в Шихазанском сельском поселении — 4, и в Чагасьском — 3. Такую грустную статистику привел на рабочем совещании в райадминистрации главврач Канашской ЦРБ Сергей Шерне. Главу администрации района Владимира Степанова цифры впечатлили. И под занавес совещания он рекомендовал возобновить конкурс «Трезвое село, трезвая деревня, трезвая улица». Конкурс этот проводился в районе несколько лет подряд, и призы за трезвость полагались неплохие — от 20 до 50 тысяч рублей.

Завод ищет детского тренера

В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ мечтают вырастить своих чемпионов по плаванию.

Три года назад фирма «Август» построила в Вурнарах современный спорткомплекс с двумя бассейнами для детей и взрослых. Условия здесь такие, что позволяют не только заниматься плаванием на досуге, но и растить профессиональных спортсменов. Поэтому сейчас в филиале ЗАО «Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» подыскивают по всей стране тренера по плаванию — не абы какого, а хорошего специалиста, который сможет воспитать будущих чемпионов. Как сообщили «СЧ» на предприятии, кандидатуры на должность тренера уже есть. Среди них и человек, который в свое время выступал за сборную страны.