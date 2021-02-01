В Канаше на некоторых маршрутах подешевел проезд

В конце января городские перевозчики анонсировали подорожание проезда с 1 февраля до 25 рублей, но на деле на некоторых маршрутах он стал даже дешевле.

Как сообщает районная газета «Канаш», с 8 февраля на маршрутах 1а, 5э, 6, 2 и 3 стоимость одной поездки составляет 20 рублей. Тогда как раньше на этих маршрутах проезд стоил 22 рубля. «Считаем, что 20 рублей — это оптимальная цена для нашего города», — пояснили представители фирмы-перевозчика.

Возможно, к снижению цен перевозчиков подтолкнула конкуренция. А она в городе имеется, причем не всегда легальная. Факты «пиратских» перевозок выявили недавно в ходе проверочных рейдов специалисты Минтранса Чувашии совместно с Канашский межрайонной прокуратурой и УГИБДД МВД по Чувашской Республике. Было установлено, что группа индивидуальных предпринимателей, получившая разрешение на перевозки в такси, на самом деле возила людей на маршрутках, незаконно дублируя межмуниципальный маршрут № 9 от Канаша до деревни Малые Бикшихи. «Пираты» подъезжали к остановке за несколько минут до прибытия легальной маршрутки и уводили пассажиров из-под носа у официальных перевозчиков.

Не соблюдали «конкуренты-нелегалы» и меры безопасности. В салоне машины, в котором предусмотрено не более 8 мест, находились 14 пассажиров, отсутствовали поручни, был загроможден запасной выход. В настоящее время, сообщают в министерстве, рассматривается вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя, пойманного с поличным на нелегальных перевозках, к административной ответственности.

Фото cap.ru

Пассажирам нелегальной маршрутки пришлось на время прервать поездку и пересесть на другой транспорт.