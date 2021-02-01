Анжелика Сидорова выиграла всероссийские соревнования «Русская зима»

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, выступающая за Москву и параллельным зачетом за Чувашию, победила на традиционных всероссийских соревнованиях «Русская зима», которые проводятся в помещении.

Подопечная Светланы Абрамовой с каждым стартом набирала обороты. Начинала сезон Анжелика Сидорова в Новочебоксарске — 16 января на Кубке Главы Чувашии она победила, взяв высоту 4,75. «СЧ» рассказывала об этом турнире. В то время как ее соперницы по новочебоксарскому сектору Полина Кнороз и Аксана Гатауллина поехали на соревнования в Челябинск, Анжелика предпочла проделать серьезную тренировочную работу.

Следующим стартом для спортсменки стал чемпионат Москвы в помещении. К этим соревнованиям Анжелика подошла более подготовленной — она выиграла состязания с результатом 4,80. Также были три попытки на высоту 4,90 — этот рубеж Сидоровой не покорился.

А в «Русской зиме» участвовали практически все главные соперницы Анжелики Сидоровой по прыжкам с шестом в России. У Полины Кнороз старт не задался — она смогла преодолеть планку только на высоте 4,50. Аксана Гатауллина до рубежа 4,70 шла вровень с Анжеликой Сидоровой, но тут «их дорожки разошлись». Анжелика взяла высоту 4,70 с первой попытки — Аксана Гатауллина лишь с третьей. В итоге Сидорова смогла преодолеть также рубеж 4,87 и с этим результатом выиграла соревнования.

Еще одним важным стартом для спортсменок станет чемпионат России в помещении, который пройдет с 15 по 17 февраля в Москве.