Администрация Чебоксар взяла в лизинг четыре машины для очистки тротуаров

В арсенале чебоксарских коммунальщиков прибавление — в АО «Зеленстрой» поступили четыре малогабаритные вакуумные машины для уборки общественных территорий, приобретенные на условиях лизинга.

Автоматизированные «помощники» оснащены не только подметально-вакуумным оборудованием, но и снегоуборочным отвалом, универсальной щеткой, поливомоечным оборудованием и роторным снегоочистителем (пескоразбрасывателем).

Благодаря навесному оборудованию многофункциональные спецмашины отечественного производства можно использовать круглый год: зимой убирать снег и подсыпать на дороги противогололёдные реагенты, а летом чистить тротуары, пылесосить тротуарную плитку и брусчатку, мыть остановки, бордюры и лавочки. Новые универсальные машины — очень маневренные и справятся с уборкой там, где не проедет трактор или тяжелая техника.

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Новую технику уже проверили в «Дорисс-парке», где много цветной плитки, требующей бережного подхода к уборке.