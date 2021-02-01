Администрация Чебоксар взяла в лизинг четыре машины для очистки тротуаров

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В арсенале чебоксарских коммунальщиков прибавление — в АО «Зеленстрой» поступили четыре малогабаритные вакуумные машины для уборки общественных территорий, приобретенные на условиях лизинга.
Автоматизированные «помощники» оснащены не только подметально-вакуумным оборудованием, но и снегоуборочным отвалом, универсальной щеткой, поливомоечным оборудованием и роторным снегоочистителем (пескоразбрасывателем).
Благодаря навесному оборудованию многофункциональные спецмашины отечественного производства можно использовать круглый год: зимой убирать снег и подсыпать на дороги противогололёдные реагенты, а летом чистить тротуары, пылесосить тротуарную плитку и брусчатку, мыть остановки, бордюры и лавочки. Новые универсальные машины — очень маневренные и справятся с уборкой там, где не проедет трактор или тяжелая техника.

 

 

Фото Инстаграм
Новую технику уже проверили в «Дорисс-парке», где много цветной плитки, требующей бережного подхода к уборке.

Опубликовано: 10 февраля 2021 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.