Аналитический центр при Правительстве России поможет республике в выработке важных решений

С таким заявлением Глава Чувашии Олег Николаев выступил 14 декабря на еженедельном совещании в Доме Правительства. С работой Аналитического центра при Правительстве России руководитель региона ознакомился на прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Москву.

«Посредством новейших цифровых сервисов здесь реализованы очень современные подходы по сбору актуальных данных, их анализу и соответствующим образом выработке необходимых и важных решений. Нам важно включиться в эту работу. В ближайшее время выйдем на заключение соглашения с Аналитическим центром. Думаю, что из этого взаимодействия мы можем для себя получить много полезного и перспективного», – сказал Глава Чувашии.

Функции координатора процесса со стороны Чувашии возложены на вице-премьера – руководителя Минэкономразвития республики Дмитрия Краснова.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации является автономной некоммерческой организацией, осуществляющей информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений социально-экономического и научно-технического развития Российской Федерации. Его учредителем является Российская Федерация.