В Чебоксары прибыл первый из 68 новых низкопольных троллейбусов

В четверг в столицу Чувашии доставили первый троллейбус из тех 68, что будут закуплены для республики при поддержке Правительства России. Еще четыре троллейбуса должны поступить к понедельнику, сообщают в республиканском Минтрансе.

Напомним, договоренность о поставке троллейбусов была достигнута на встрече руководителя региона Олега Николаева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, а распоряжение о выделении республике 1,2 млрд рублей из резервного фонда на обновление городского электротранспорта подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Из 68 низкопольных троллейбусов, предназначенных для Чебоксар и Новочебоксарска, 16 будут на автономном ходу.

Первенец «правительственной» партии — выпущенный в Уфе троллейбус марки «Горожанин». Из столицы Башкирии его привезли на большегрузе с прицепом, дорога заняла чуть больше суток. «Горожанин» чебоксарцам, в общем-то, знаком — в городе уже курсируют четыре таких башкирских троллейбуса. Но у новичка есть одна особенность — его кузов собран на Минском автомобильном заводе.

На какой именно маршрут поставят нового «Горожанина», пока не известно — все вновь прибывшие троллейбусы будут определены на стоянку в Чебоксарском троллейбусном управлении. Там они пройдут санобработку, техосмотр, будут приняты на баланс и уже затем их распределят по городам и маршрутам.

В администрации Чебоксар корреспонденту «СЧ» сообщили, что в дальнейшем низкопольные троллейбусы будут ездить по всем городским маршрутам — чтобы обеспечить транспортную доступность для пассажиров–колясочников. «Обновление троллейбусного парка, — отмечает глава администрации города Алексей Ладыков, — это уверенный шаг к сохранению старейшего транспортного предприятия, забота об экологии и выход на достойный уровень комфорта пассажирских перевозок».

Фото из Инстаграма Алексея Ладыкова

Как сообщают в Минтрансе республики, новый троллейбус укомплектован автоматической системой навигации «ЭРА–ГЛОНАСС», в нем есть кнопка вызова водителя на двери, откидная аппарель (подъемник) и место для инвалидной коляски.