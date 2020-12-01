Стоимость новой Республиканской инфекционной больницы оценивается в 24 млрд рублей

Тему обсудили на совещании в Минздраве РФ с Главой Чувашии Олегом Николаевым. Проектирование объекта начато в рамках поручения Президента страны Владимира Путина по итогам рабочей встречи с руководителем республики.

Напомним, в начале сентября Глава Чувашии обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение Минздраву РФ для проработки вопроса строительства нового корпуса Республиканской инфекционной больницы. Учреждение построено еще в 1950-х годах, сегодня здесь проблематично осуществлять соответствующую маршрутизацию заболевающих.

Строительство нового корпуса больницы с оборудованием, по оценкам Минздрава, обойдется более чем в 24 млрд рублей. Более 11 млн рублей на составление проектно-сметной документации выделятся из бюджета республики уже в этом году.