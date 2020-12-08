Сагарадзе Евгений Владимирович

6 декабря 2020 года на 82-м году жизни скончался главный конструктор ОАО «ВНИИР-Прогресс» Сагарадзе Евгений Владимирович.

Евгений Владимирович являлся одним из основоположников ВНИИРа, прибыв в 1961 году после окончания Уральского политехнического института имени С.М. Кирова молодым специалистом в создаваемый Чувашский электротехнический научно-исследовательский институт – ЧЭТНИИ.

Он прошел трудовой путь от инженера-конструктора до заместителя директора по научной работе и производству, в последние годы работал главным конструктором по спецтехнике. Под его руководством выполнено более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по заказам Министерства обороны и Министерства промышленности и торговли России, разработано, освоено и выпускается более 40 серий низковольтной коммутационной аппаратуры управления и защиты для ракетно-космических комплексов, наземной военной техники, военно-морского флота, гражданского судостроения, электроэнергетики и транспорта.

Талантливый конструктор, изобретатель, умелый, проницательный и целеустремленный руководитель, своим трудом и отношением к профессии Е.В. Сагарадзе заслужил уважение и огромный авторитет среди коллег, а также руководителей промышленных предприятий электротехнической промышленности Чувашской Республики и России. Рядом с ним всегда были ученики, последователи, молодежь, с которой он со всем своим энтузиазмом и душевной щедростью делился знаниями и профессиональным опытом,

На счету Евгения Владимировича более 90 научных работ, 38 печатных публикаций, 37 авторских свидетельств и патентов, а также монография «Коммутационные устройства радиоэлектронной аппаратуры». Евгений Владимирович – член-корреспондент Академии электротехнических наук Чувашской Республики. Его труд отмечен множеством правительственных наград, среди которых – ордена «Знак почета» и «За заслуги перед Чувашской Республикой», медали «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Он удостоен званий «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики».

Сагарадзе Евгений Владимирович останется с нами навсегда не только как проницательный и целеустремленный руководитель, но и как высоко порядочный, тактичный, отзывчивый, с превосходным чувством юмора человек.

Руководство и коллективы предприятий «АБС Электро» глубоко скорбят по поводу невосполнимой утраты и выражают искренние соболезнования родным и близким Евгения Владимировича.