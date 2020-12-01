Чебоксары прощаются с Анатолием Игумновым

«Познакомившись с ним, мы понимали — жизнь уже не будет прежней»
О том, каким был легендарный чебоксарский мэр, вспоминают не только руководители республики и города, депутаты, бывшие коллеги. Журналистам тоже есть что рассказать…
ОЛЬГА ПЕТРОВА, шеф-редактор ГТРК «Севастополь»,
ранее работала на ГТРК «Чувашия»:
«Узнала, что не стало Анатолия Игумнова, и как-то все оборвалось внутри. Для меня он всегда был человеком-глыбой, которого, казалось, ничто не сокрушит! Когда я начинала работать на телевидении, именно он был мэром Чебоксар. Помню эти съемки в графике: объезд города с Игумновым в 7 утра. Лучше приезжать к горадминистрации в 6.45, может уехать раньше, не дождавшись прессу. Он заезжал на окраины, я потом в этих местах никогда больше не была, а до — не знала, что они существуют. Как он ругал жилищников и коммунальщиков! Одного синхрона Игумнова было достаточно, чтобы привлечь внимание к сюжету! Годы спустя мы снимали репортажи в заметенном снегом городе, и люди кляли дорожные службы и говорили прямо в камеру: «Игумнова на них нет!»
ВЛАДИМИР НАРДИН, корреспондент информагентства «Интерфакс»:
«Первым в жизни заданием, которое я получил в качестве штатного журналиста газеты «Чебоксарские новости» было посещение планерки с участием Анатолия Александровича на месте реконструкции стадиона «Текстильщик»(теперь — стадион «Спартак»). Видимо, задание я выполнил сносно, и главный редактор Лев Васильев прикрепил меня к этим еженедельным планеркам на постоянной основе. Анатолий Игумнов был жестким и требовательным. Если обнаруживал какие-нибудь недостатки, через неделю, как правило, от них не оставалось и следа. При их отсутствии мог, конечно же, и похвалить. Благодаря всему этому, видимо, красавец-стадион «Спартак» и вырос на моих глазах без сбоев. И его открытие стало настоящим спортивным праздником для города».
ЕЛЕНА ГАЛЬПЕРИНА, заместитель директора НТРК «Чувашия»:
«Анатолий Александрович — из той породы людей, познакомившись с которыми, понимаешь — жизнь уже не будет прежней. Вокруг него все кипело, клокотало, неслось на большой скорости — но не хаотично, а в заданном направлении. Для меня он — настоящий патриот. Мы тогда очень часто встречались по работе, я была в его «пуле» и видела его всяким — недовольным и, наоборот, удовлетворенным, запредельно сосредоточенным, посеревшим от усталости, а на следующий день в 7 утра — бодрым и деятельным. Он был самодостаточным — не старался понравиться, но все равно всем нравился, потому что его дела и поступки были красноречивее манер. Для меня он был и остается очень цельным, очень честным, очень ярким человеком, знакомством с которым гордятся всю жизнь».