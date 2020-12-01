Чувашка из Сибири примет участие в международном конкурсе красоты в Индии

20-летняя жительница Красноярского края Дарья Губанова будет представлять Сибирь на международном конкурсе красоты «Мисс Glam Мира 2021», сообщают красноярские СМИ.

Соревнование красавиц назначено на август наступающего года. Получить приглашение от Академии международных конкурсов красоты нашей соплеменнице помогли победы в краевых конкурсах, рассказал президент Красноярской национально-культурной автономии чувашей Геннадий Храмов. Так, нынче Дарья завоевала титул «Мисс Красноярск 2020», а ранее, в 2018 году, стала первой вице-мисс Межнационального конкурса красоты и талантов «Азия — Сибирь».

Дарья — уроженка села Казачинское одноименного района, с детства увлекается танцами, шахматами, хореографией. После окончания педагогического колледжа по специальности «педагог дополнительного образования» работает балетмейстером в родной Казачинской школе.

Фото smartik.ru

Дарья надеется: ко времени ее поездки на конкурс все ограничения в связи с коронавирусом закончатся.