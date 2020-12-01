В Волго-Вятскуправтодор рассказали о крупных дорожных стройках на федеральных трассах в Чувашии

На пути к безопасности

— Илдар Галяутдинович, стало уже традицией подводить ежегодные итоги дорожного строительства на страницах «Советской Чувашии». В этом году обращают внимание такие цифры: в нормативном состоянии сейчас находятся 85,2% федеральных трасс в республике. Три года назад, когда вы только пришли в республику, этот показатель находился на уровне 60%. Неплохая динамика.

— Думаю, эти цифры лучше всего говорят о нашей работе. Безопасные и качественные дороги — задача государственной важности. За последние три года объем инвестиций в федеральные дороги в Чувашии составил более 10 млрд рублей. Только за этот год выделено из бюджета более 5,2 млрд рублей. На эти средства отремонтировано 65,5 км трасс федерального значения. Всего, напомню, по республике проходит свыше 330 км таких дорог. Средства направляются не только на ремонт и капремонт, но и содержание магистралей. Добиться высоких показателей нам удалось благодаря системной работе и ответственному отношению подрядчиков. Они, к слову, в Чувашии сильные.

— Стратегически важный объект этого года — эстакада к мосту через Суру под Ядрином. В конце 2019 года с опережением на девять месяцев там запустили рабочее движение, а летом окончательно ввели в эксплуатацию. Теперь это место на М-7 машины проезжают с ветерком, а ведь пробки и заторы здесь были регулярные. Но ведь на этом работа еще не закончилась?

— Вы правы, этот объект стал, пожалуй, самым значимым для нас. Реконструкция этого сложного дорожного долгостроя тянулась около десяти лет. Ситуацию осложняла непростая местность: строительство велось в условиях оползневых грунтов. За два года специалисты выполнили колоссальную работу: возвели современную эстакаду длиной около 790 метров, выполнили подходы к ней, установили барьерные, перильные ограждения и мачты освещения. Проект получился дорогостоящим: из федерального бюджета на него выделили 1,5 млрд рублей. Но объект был жизненно необходим — теперь в этом месте не скапливаются машины в так называемом «узком горлышке».

Сейчас перед нами другая задача — построить вторую очередь моста через Суру. В районе Ядрина, как известно, сразу два моста. На новом, к которому как раз и идет современная эстакада, проблем с движением теперь нет, а вот старая переправа 1962 года постройки буквально доживает свой век. Металлический мост длиной 430 метров исчерпал свои возможности: он уже не справлялся с возросшей интенсивностью движения, к тому же не соответствовал нормативам по ширине. Его состояние было оценено как предаварийное, и в сентябре мы приняли решение его закрыть.

Отмечу, что проектная документация на строительство второй очереди моста через Суру уже готова, проект получил положительное решение Главгосэкспертизы. Его стоимость оценивается в более 12 млрд рублей. Он полностью готов к реализации, ожидаем включение его в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

— Таким образом, старый железный мост разберете и на его месте построите новый?

— Совершенно верно. Не только мост, но и эстакаду к нему. По проекту протяженность нового мостового перехода — 2,4 км, а общая длина с учетом подходов составит около 5,6 км. Автомобили будут двигаться по нему в одном — правостороннем — направлении из Москвы в Уфу. Движение будет двухполосным, ширина только проезжей части составит 7,5 м, а еще там предусмотрены полосы безопасности шириной по 2 м с двух сторон и служебный проход. По техническим параметрам трасса будет соответствовать категории I Б, а расчетная скорость составит 120 км/час. Можно не сомневаться, что разница между старым и новым мостом будет колоссальной.

— Сроки строительства уже известны?

— Построить новый мост и эстакаду к нему планируем к 2024 году. Реализовывать проект будем в два этапа. На сегодняшний день готовится документация для проведения торгов, чтобы в 2021 году начать строительно-монтажные работы.

— Новая эстакада к мосту через Суру во всех смыслах стала образцовой. Такой же будет и вторая очередь?

— Конечно. Экологическую безопасность, к примеру, обеспечит система закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями. Она будет «фильтровать» все стоки с трассы. На всем протяжении участка возведем линии электроосвещения и шумозащитные экраны. Здесь также будет работать пункт управления обеспечением транспортной безопасности. Кроме того, появятся пешеходный переход и автобусные остановки. А для удобства и безопасности людей с ограниченными возможностями на пешеходных подходах к остановкам устроим наружные пандусы.

Так же, как и на первой очереди, здесь будет установлен инновационный автоматический противогололедный комплекс. Технология, к слову, уникальная. На сурской эстакаде она, кстати, впервые применена в Чувашии и пока в республике такой нигде больше нет. Более того, мало где в России ее можно встретить. В случае опасности обледенения специальные датчики «дают» команду и противогололедный реагент распрыскивается по проезжей части. В результате дорожное полотно не замерзает и становится безопасным для водителей.

Теперь без пробок

— На других объектах тоже уложились в срок?

— В этом году после капремонта ввели в строй еще один важный объект — 17-километровый участок в Козловском районе на границе с Татарстаном, один из самых загруженных отрезков трассы М-7 «Волга». Работы здесь велись в течение двух последних лет, из федеральной казны было выделено 1,5 млрд рублей. Думаю, автомобилисты, наконец-то, вздохнули с облегчением — теперь здесь тоже можно проехать без пробок.

На участке расширили проезжую часть до четырех полос. Трасса оживленная, поэтому безопасности уделили особое внимание. Здесь обустроены три разворота, все пешеходные переходы освещены, встречные транспортные потоки разделены металлическим барьерным ограждением, для пешеходов обустроены тротуары с перильным ограждением. Кроме качественного дорожного полотна, на объекте созданы все условия для комфорта жителей близлежащих сел. Так, возле деревень Старое Янситово, Байгулово, Карачево, Липово построили 8 остановок и установили пешеходное ограждение. А чтобы шум с дороги не мешал людям, вдоль сел Еметкино и Липово, через которые проходит М-7, установили шумозащитные экраны.

Не скрываю, участком гордимся. А когда на открытии подходили местные жители и благодарили за удобную дорогу, за обустроенные заезды-выезды к деревням, на душе становилось радостно.

Огромный объем работ пришелся на автодорогу А-151 «Цивильск — Ульяновск». Только за этот год капитально отремонтировали четыре участка автодороги в Цивильском, Канашском и Комсомольском районах. Помимо обновления дорожного полотна там установили десятки километров барьерного ограждения и обустроили заметные издалека пешеходные переходы.

Конечно, работы впереди еще очень много — не везде еще федеральные трассы 4-полосные, перед нами стоит задача сделать движение безопасным, снизить очаги аварийности и места концентрации ДТП, но в целом все намеченное реализовать удалось. Самое главное, на мой взгляд, все дорожные долгострои республики, которые годами ждали своего часа, мы понемногу завершили.

Объезд Чебоксар и другие мегапроекты

— Наверное, одним из долгожданных можно назвать и проект обхода Чебоксар? Начало уже положено — в прошлом году вы приступили к большой реконструкции шестикилометрового участка от села Хыркасы до деревни Яуши. Насколько удалось продвинуться за год?

— Действительно, подъезды к Чебоксарам, представляющие собой узкую «двухполоску», уже давно не справляются с потоками транспорта. В Лапсарах, Карачурах интенсивность движения такая, что дороги не выдерживают — в сутки там фиксируется до 25 тысяч машин. Самые проблемные места сейчас расширяем до 4-х полос. На первом этапе реконструкция ведется от Хыркасов до Яуш, далее продолжится до Лапсар и Кугесь. Узкая двухполосная трасса в районе Хыркасов и Яуш перейдет из второй категории в первую, что позволит увеличить пропускную способность автотрассы. Проект долгосрочный, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год, его общая стоимость 2,5 млрд рублей. По проекту здесь предусмотрены три развязки для распределения транспортных потоков и безопасного поворота в близлежащие населенные пункты и два надземных пешеходных перехода — у Яуш и Хыркасов. «Надземки» активно строятся: уже выполнены опоры, смонтировано пролетное строение пешеходных переходов и лестничные сходы.

Полным ходом на этом участке идет строительство двухуровневой транспортной развязки. Мостостроители уже завершили монтаж балок пролетного строения, выполнили выравнивающий слой из бетона, уложили гидроизоляцию и устроили защитный слой из бетона. Сооружение будет грандиозное — развязка распределит транспортные потоки на участке примыкания федеральной трассы к подъезду к Чебоксарам со стороны Ядрина. На всем протяжении 6-километрового участка появятся освещение, барьерное ограждение и около 400 дорожных знаков. Могу с уверенностью сказать: с вводом в эксплуатацию этого объекта пропускная способность автодороги на выезде из Чебоксар в сторону Москвы вырастет как минимум в два раза. К сожалению, из-за дорожных работ летом и осенью у Хыркасов автомобилистам пришлось постоять в многокилометровых пробках. Конечно, это неприятно, но мы просим понять, что мера эта вынужденная и временная. Зато, представьте, сколько радости будет, когда дорога станет 4-полосной, с развязкой!

Уже проектируются следующие отрезки обхода Чебоксар. Процесс этот непростой, капиталоемкий. Так, в проект участка у Лапсар, который сейчас в разработке, уже два раза вносили корректировки — старый проект устарел и уже не соответствовал нормативным требованиям ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения организации дорожного движения. В настоящее время разрабатывается проект.

— Какие еще изменения ждут федеральные трассы Чувашии?

— В этом году мы приступили к реконструкции моста через Малый Цивиль на трассе А-151 у поселка Шихазаны. Объект проторгован, определен подрядчик — «Дорисс». Сейчас ведется разработка рабочей документации, а в следующем году перейдем к строительно-монтажным работам. Мост через Малый Цивиль уже давно в плачевном состоянии, не подлежит ремонту, проект его реконструкции был подготовлен еще в 2011 году. И вот, наконец, дело сдвинулось. Нам предстоит разобрать старый мост, построить новый длиной 60,5 метра и подходы к нему длиной около 3,5 км. Финансирование выделяется хорошее — 1,5 млрд рублей. Работы будет много, особенно на подходах к мосту — предстоит изменить продольный профиль на крутом спуске перед Шихазанами, проще говоря, сделать дорогу ровнее. Помимо реконструкции моста построим в селе надземный пешеходный переход для безопасности жителей и обустроим две разворотные петли.

В рамках программы комплексного благоустройства на 2021-2022 годы запланировали строительство еще двух новых надземных пешеходных переходов — у деревень Сидуккасы и Ахманеи. На стадии согласования в Главгосэкспертизе и проект реконструкции 12-километрового участка в Моргаушском районе.

Планы, как видите, грандиозные. Мегапроекты — вторая очередь моста через Суру, чебоксарская объездная, мост у Шихазан и два надземных пешеходных перехода у Сидуккасов и Ахманеев — хоть сложные и дорогие, но жизненно необходимые. Уверен, со всеми мы справимся.

Светло, как днем

— Среди автомобилистов распространена шутка, что весной российские дороги тают вместе со снегом. Для современных больших трасс эта поговорка актуальна?

— Сейчас, когда в арсенале дорожников новые технологии и материалы, уверен, что нет. В Чувашии активно применяются современные технологии дорожного ремонта. Уже не первый год подрядчики работают по технологии объемного проектирования асфальтобетона — она рассчитывает состав асфальтобетонной смеси исходя из транспортной нагрузки, интенсивности движения и климата. Он более долговечный и плотный, в него меньше проникает вода, поэтому такое покрытие более устойчиво к образованию колеи, что для наших дорог большая проблема. На 17-километровом участке в Козловском районе, к примеру, уложили асфальтобетон с применением полимерно-битумного вяжущего. Такое покрытие более долговечное. Новое слово в дорожном строительстве — слои износа. Это своего рода защита верхнего асфальтового покрытия.

— А как решается вопрос с другой извечной проблемой — освещением федеральных трасс?

— Проблема с освещением есть, но она решается. Согласно ГОСТам в первую очередь должны быть освещены населенные пункты, большие и средние мосты, подходы к железнодорожным переездам и транспортные развязки. Существует у нас и отдельная программа в рамках комплексного обустройства, по которой к 2021 году максимально оборудуем освещением федеральные трассы, в первую очередь пешеходные переходы и остановочные павильоны. Если вы поедете по М-7, вы не увидите ни одного населенного пункта, через который проходит дорога, без должного освещения. Пешеходные переходы буквально светятся огнями — благодаря применению светодиодных ламп на них светло, как днем. А ведь еще два года назад картина была совсем другой…

Обеспечение освещением — требование безопасности. В этом году оно появилось на 34 км дорог, а всего освещение имеется на 159 км федеральных трасс Чувашии. Перед нами Правительством России ставится серьезная задача — к 2024 году снизить показатель смертности на дорогах в 3,5 раза, а в идеале выйти на ноль. Чтобы решить ее, нужно уширять дороги, разделять потоки там, где это позволяет полоса отвода, устанавливать барьерные ограждения. Определенные успехи в этом у нас есть: по сравнению с прошлым годом, аварийность на «федералке» снизилась на 15%.

— В этом году случилось еще одно важное событие — участок «Вятки» от Кугесь до Новочебоксарска перешел из собственности Чувашии в федеральную. Какие планы по этому отрезку?

— История с этим участком давняя — все никак не могли договориться с субъектом, но с приходом нового Главы республики, вопрос решился. Нам отошли 15 км на трассе Р-176 «Вятка», а взамен отдали 11 км на Восточном подходе к Чебоксарам со стороны Новочебоксарска. И теперь Р-176 соединилась с М-7 без разрыва. Дорога, надо признать, досталась нам в очень плохом состоянии: порядка 80% — в ненормативном состоянии, колейность — более 10 см. Результаты диагностики выявили неудовлетворительное состояние путепроводов, большие проблемы с освещением — не можем найти даже хозяина сетей… В следующем году приведем этот участок в порядок — уже заключили контракт с «Воддорстрой». Сначала отремонтируем покрытие, а потом возьмемся за мостовые переходы, путепроводы и освещение.

— Зима пришла по расписанию. К сюрпризам природы автотрассы готовы?

— На 100%. В полной боевой готовности запасы противогололедного материала, дорожная техника, люди. Никаких опасений нет.

— Благодарим за интервью!

Фото Олега Мальцева

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