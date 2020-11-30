Олег Николаев ответил на обращения жителей республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера, в общереспубликанский день приема граждан, приуроченный к 20-летию Конституции Чувашской Республики, руководитель региона Олег Николаев в режиме онлайн ответил на обращения жителей. Вопросы принимались в течение нескольких дней на личных страницах Главы Чувашии в социальных сетях и в ходе онлайн-приема.
В рамках общереспубликанского дня приема граждан прием заявителей вели также уполномоченные лица органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления. «Важно услышать каждого и решать обозначенные проблемы, достичь эффективности использования бюджетных средств», — определил для них задачу Олег Николаев.

Григорий Спиридонов

Опубликовано: 30 ноября 2020 г.


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