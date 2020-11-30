Олег Николаев ответил на обращения жителей республики

Вчера, в общереспубликанский день приема граждан, приуроченный к 20-летию Конституции Чувашской Республики, руководитель региона Олег Николаев в режиме онлайн ответил на обращения жителей. Вопросы принимались в течение нескольких дней на личных страницах Главы Чувашии в социальных сетях и в ходе онлайн-приема.

В рамках общереспубликанского дня приема граждан прием заявителей вели также уполномоченные лица органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления. «Важно услышать каждого и решать обозначенные проблемы, достичь эффективности использования бюджетных средств», — определил для них задачу Олег Николаев.

Григорий Спиридонов