Погиб в бою за хутор Русаков…

Гриф «пропавшие без вести» должен быть пересмотрен

На фотографии уроженец Чувашии Медведев Константин Васильевич. С кубиками младшего лейтенанта он сфотографировался в далеком 1941 году и пропал без вести в ноябре 1942 года. По крайней мере, так записано в Книге Памяти Чувашской Республики (т. 1, с. 341). С этого момента и начался наш поиск.

Константин Медведев, согласно Книге Памяти, родился в 1912 году в деревне Мамалаево Вурнарского района, пропал без вести 17.11.1942 г. Вот и все исходные данные для поиска. Поработав с архивными источниками, мы нашли пять важных документов, которые позволяют установить судьбу лейтенанта и снять гриф «пропал без вести».

Учетно-послужная карточка, рассекреченная буквально 10 лет назад, позволила найти фотографию командира, узнать, что он был призван на фронт в августе 1941 года, воевал в составе 47-й гвардейской стрелковой дивизии (гв. сд) в должности заместителя командира батареи. Два других документа связаны с исключением из списков подразделения в связи с гибелью в ноябре 1942 года. Среди личных данных мы встречаем информацию о его жене Медведевой Анастасии Ивановне, уроженке села Корезино Комсомольского района. Завершают установление судьбы документы о захоронении. Согласно им Константин Медведев погребен в братской могиле на хуторе Русаков Ростовской области. Вместе с ним в общей могиле похоронены еще 120 бойцов Красной Армии.

Из источников и литературы восстановлен последний бой лейтенанта. 47-я гв. сд участвовала в Сталинградской битве, с боями продвигалась по станицам и хуторам юга России, захлопывая кольцо окружения армии Паулюса. И если румынские части спасались бегством, то вермахт оказывал серьезное сопротивление. 25 ноября 1942 года части немецкой 22-й танковой дивизии отбили несколько населенных пунктов. В том числе жестокий бой произошел за хутор Русаков. На фотографиях, сделанных немцами сразу после захвата хутора, виден его накал. В том бою и погиб наш лейтенант-артиллерист. К слову, буквально через месяц от немецкой танковой дивизии практически ничего не осталось.

Вот так установили судьбу пропавшего без вести. К сожалению, в Книге Памяти Чувашии до сих пор тысячи таких фамилий. Поэтому начиная с января мы ведем работу по установлению судеб наших бойцов: на базе пяти городских школ — 37, 40, 54, 59 и гимназии 5 — создали исследовательские центры из учителей и учеников. Просмотрено 25 тысяч фамилий, 150 судеб установлено.

Работа продолжается, но очевидно, что с появлением доступа к новым архивным документам Книга Памяти нуждается в новой редакции.

Дмитрий Захаров,

кандидат исторических наук, начальник Управления образования администрации

г. Чебоксары

Фото Александра Тихонова

Братская могила на хуторе Русаков Ростовской области.