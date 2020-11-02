Упрощенный порядок выплат на детей до трех лет сохранится до весны

Автоматическое начисление ежемесячных выплат на малышей до трех лет продлено до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Согласно документу деньги можно будет получать, как и раньше, не подавая заявления.

Напомним, такой упрощенный порядок выплат в связи с пандемией действовал с апреля по октябрь текущего года. Поводом для его продления стали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции и необходимость ограничить социальные контакты.

Решение это касается первого или второго ребенка в семье, где средний доход на одного человека не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе. В Чувашии это 20268 рублей. На первенца деньги выплачивают органы соцзащиты из средств бюджета. На второго ребенка — Пенсионный фонд, из средств материнского капитала. В Чувашии, по данным республиканского отделения ПФР, на 1 ноября 2020 года такие выплаты из маткапитала назначены 2437 семьям.