Автоматическое начисление ежемесячных выплат на малышей до трех лет продлено до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Согласно документу деньги можно будет получать, как и раньше, не подавая заявления.
Напомним, такой упрощенный порядок выплат в связи с пандемией действовал с апреля по октябрь текущего года. Поводом для его продления стали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции и необходимость ограничить социальные контакты.
Решение это касается первого или второго ребенка в семье, где средний доход на одного человека не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе. В Чувашии это 20268 рублей. На первенца деньги выплачивают органы соцзащиты из средств бюджета. На второго ребенка — Пенсионный фонд, из средств материнского капитала. В Чувашии, по данным республиканского отделения ПФР, на 1 ноября 2020 года такие выплаты из маткапитала назначены 2437 семьям.
Упрощенный порядок выплат на детей до трех лет сохранится до весны
Автоматическое начисление ежемесячных выплат на малышей до трех лет продлено до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Согласно документу деньги можно будет получать, как и раньше, не подавая заявления.