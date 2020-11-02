ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВ

руководитель Администрации Главы Чувашии

«С открытием Центра управления регионом — такие Центры по поручению Президента РФ Владимира Путина создаются сейчас по всей стране — система работы с обращениями и сообщениями граждан получит новый импульс к развитию. Новая структура утверждена в сентябре этого года распоряжением Главы Чувашии Олега Николаева. В задачи ЦУРа входит координация работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по мониторингу и обработке обращений, поступающих от жителей Чувашии из разных открытых источников, с целью оперативной передачи на рассмотрение профильным органам власти для последующего принятия решения. Анализу и оценке подвергнутся все основные сферы — образование, соцзащита, здравоохранение, ЖКХ, транспорт, дороги, система обращения с ТКО, энергетика».