«Дети войны» получат льготы на оплату жилья и коммунальных услуг

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В правительстве региона обсуждают возможности предоставления «детям войны» финансовой поддержки. В результате совместной работы Минтруд и Минфин Чувашии предлагают добавить льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Планируется, что материальные меры дополнят Закон Чувашской Республики «О детях войны», принятый в апреле при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева.

Тогда руководитель региона подчеркнул, что это только начало работы над реализацией мер поддержки тех, кто относится к этой категории.

«Мы начинаем с форм нефинансового характера, вместе с тем перед правительством стоит задача дополнить перечень новыми предложениями которые могут подразумевать под собой, в том числе, и финансовое участие региона в решении тех или иных проблем людей, которые получили статус «детей войны», — отметил Олег Николаев.

По данным регионального Минтруда, порядка 65 тысяч жителей республики, родившиеся в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г., приобрели заслуженный статус. Удостоверения получили около 30 тысяч «детей войны».

Напомним, законом предусмотрено внеочередное обслуживание в социальных учреждениях республики, обслуживание на дому социальными работниками и внеочередной прием в медицинских организациях.

Ранее инициатива была рассмотрена на заседании Общественного совета при Главе республики и активно поддержана.

Опубликовано: 25 ноября 2020 г.


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