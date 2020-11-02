Чувашские гиревики стали победителями первенства мира по гиревому спорту

Соревнования, в которых приняли участие спортсмены из 16 стран, прошли в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье. В возрастной группе старше 75 лет отличился Владимир Шуряков из села Шумерля, занявший первое место в двоеборье и второе — в толчке по длинному циклу с результатом 85 подъемов. Другой ветеран гиревого спорта Чувашии Игорь Шубин получил «золото» в категории 50-54 года — он набрал 230 очков в сумме двоеборья. А воспитанник Спортивной школы «Энергия» Анатолий Узюкин занял первое место в группе юниоров 19-22 лет и установил два новых рекорда Чувашии: спортсмен поднял гирю в 32 кг 168 раз в весовой категории 68 кг, а в сумме двоеборья набрал 195,5 очка.