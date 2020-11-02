Пьедестал фестиваля конкурса «Кĕмĕл сасă-2020» заняли посланцы республик-соседей

У соловья — серебряный голос

На ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс чувашской песни «Кĕмĕл сасă» (Серебряный голос) зрителей нынче не пригласили. На сцене выступали только участники, а в зале были члены жюри да немногие сопровождающие иногородних исполнителей. Так организатор – Чувашский национальный конгресс – решил вопрос с запретом на массовые мероприятия в связи с пандемией.

Да и конкурсантов нынче по сравнению с другими годами было значительно меньше — около двух десятков молодых исполнителей из Башкортостана, Татарстана, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Тюмени и Чувашии. Впрочем, по оценке жюри, непростые коронавирусные реалии вполне компенсировались творчески интересными, гармоничными и профессиональными выступлениями.

Фестиваль нынче проводился в 21-й раз, проходил он 14 ноября в малом зале Театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Участники — в основном молодые любители чувашской песни, лауреаты аналогичных региональных конкурсов. Их вокальное мастерство, артистичность, умение держаться на сцене и оригинальность песни (эстрадные и народные в современной обработке) оценивало жюри во главе с членом президиума ЧНК, депутатом Госсовета республики, главным врачом ООО «Дентамед» Юрием Зориным. Что приятно удивило? Было много подарков. Без поощрений, специальных номинаций и призов не оставили ни одного конкурсанта.

Пьедестал же победителей распределился следующим образом. Среди ансамблей второго места удостоился дуэт Илемби Ивановой и Алены Димитриевой из Моргаушского района, первого — вокальный коллектив «Шевле» из Новочебоксарска.

Среди солистов третье место разделили Сергей Иванов из Аликовского района и Валерия Юманова из Республики Татарстан. Вообще надо отметить, что на высоте нынче оказались певцы из регионов — именно они заняли практически весь «пьедестал почета». Так, второе место жюри присудило Роману Арсентьеву из Санкт-Петербурга. Правда, Роман уроженец Вурнарского района, в Северной столице живет с 2015 года. Работает в сфере энергетики, возглавляет Ленинградское отделение молодежной организации «Хастар» Чувашского национального конгресса и руководит фольклорным ансамблем «Юрату». Его выступление с песней Алины Михайловой «Туслăх юрри» было очень эмоциональным.

Первое место с песнями (некоторые конкурсанты на суд жюри представляли по две песни) известной чувашской писательницы, поэтессы и композитора Валентины Тарават заняла Кристина Никитина из Ульяновской области. А высшую награду — Гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса чувашской песни — получила семнадцатилетняя Анастасия Иванова из Башкортостана. Кстати, у уроженки села Малый Седяк Бижбулякского района это не первая такая высокая награда (как она рассказала сама, поет с детства, участвует во многих конкурсах, проводимых в ее родном районе и республике, и часто завоевывает призовые места). В марте текущего года Анастасия завоевала Гран-при на проводимом Республикой Башкортостан Межрегиональном конкурсе молодых исполнителей чувашской эстрадной песни «Шăпчăк сасси» (Соловьиный голос). По признанию башкортостанских любителей чувашской песни, Анастасия Иванова была лучшей среди 28 конкурсантов.

Тухъю на голову «чувашскому соловью» Башкортостана, а теперь уже и всероссийскому «серебряному голосу» надел президент ЧНК Николай Угаслов, а руководитель благотворительного фонда ЧНК Павел Вязов вручил денежный приз в сумме 15000 тысяч рублей.

Конечно, жаль, что призами и подарками участникам нынешнего «Кĕмĕл сасă» пришлось радоваться без оваций зала, но их выступления можно посмотреть в интернете. Видео в социальные сети организаторами уже выложены.

ВЯЧЕСЛАВ ХРИСТОФОРОВ, народный артист Чувашской Республики, лауреат первого фестиваля «Кӗмӗл сасă» (1999), член жюри конкурса: «Нынешний конкурс, конечно, отличается от прежних из-за экстремальных условий проведения. Но, каждый, кто выходил на сцену, безусловно, очень старался и выкладывался. Это было видно. Особенно обрадовало, что среди них были те, кто уже сегодня может выступать на большой сцене. Конкурс обязательно надо продолжать — это будущее нашей культуры, чувашской песни». ВАЛЕНТИНА ТАРАВАТ, поэтесса, прозаик, композитор, переводчик (г. Ульяновск), член жюри: «Семнадцать лет езжу на этот конкурс, семнадцать лет привожу новые песни. Как только услышу, что зовет «К?м?л сас?», откуда-то рождаются и слова, и мелодии новых песен… Очень плодотворный конкурс — ежегодно открывает новые таланты. И нынче конкурсанты не подкачали — такие красивые, богатые голоса. Некоторым, правда, техники не хватает. Но это дело наживное». АЛИНА ФЕДОРОВА, президент республиканской общественной организации «Союз артистов эстрады», член жюри: «Уровень участников конкурса очень высок. Приятно слушать качественные выступления. Хотелось бы, чтобы на нашу сцену пришли такие голоса. Понравилось, что конкурсанты не стесняются самовыражаться: через костюмы, движения, выбор песен. Пели не просто про любовь (что часто, к сожалению, делают наши эстрадники), но и про родину, про Чувашию, народные песни…»

Фото Зои Яковлевой

Поддержать «чувашского соловья» Башкортостана приехали родители Елена Николаевна и Юрий Иванович Ивановы.