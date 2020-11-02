За бесплатными лекарствами от коронавируса в аптеку идти не придется

АЛЕКСЕЙ КИЗИЛОВ, и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики:

«31 октября между Министерством здравоохранения России и Кабинетом министров Чувашии было заключено соглашение о выделении федеральных средств на бесплатные лекарства для пациентов республики, которые лечатся от новой коронавирусной инфекции амбулаторно. На эти нужды выделено 45 млн 829 тысяч рублей. По состоянию на 17 ноября заключено уже 10 контрактов на сумму 19 млн 390 тысяч рублей. К концу недели все лекарства будут распределены в поликлиники Чувашии. На сегодняшний день разработаны две схемы получения препаратов для пациентов амбулаторного звена. При первом варианте, после обращения человека в поликлинику врач осматривает пациента, и препараты назначаются при подозрении или подтверждении диагноза «Коронавирусная инфекция». Лекарства будут выдаваться в больнице на приеме у доктора. Согласно второй схеме, человек вызывает врача на дом, после его осмотра опять же при подозрении или подтверждении диагноза, пациент получит препараты при помощи волонтеров или во время прихода медицинских работников на дом».