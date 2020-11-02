Госпошлина растет неравномерно

В последние дни предприниматели-юридические лица, подающие документы на регистрацию изменений в действующих договорах аренды, стали получать извещения о приостановке процедуры из-за неполной ее оплаты. В Росреестре сообщили, что причина — в изменившемся размере госпошлины.

До недавнего времени организации уплачивали 1000 рублей за внесение изменений в ЕГРН, если, например, у ООО изменилось название. Или у руля встал другой руководитель. Или откорректированы величина арендной платы, срок аренды. Теперь те же самые регистрационные действия стоят уже …22000 рублей.

Управление Росреестра по Чувашии поясняет, что в соответствии с позицией Минфина России, обнародованной 6 октября нынешнего года, за осуществление самостоятельного юридически значимого действия госпошлина уплачивается в полном объеме. А регистрация дополнительного соглашения к договору аренды теперь отнесена именно к данной категории сделок. Согласно подпункту 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с недвижимым имуществом, если сделки подлежат регистрации, госпошлина для организаций — 22000 рублей, для физических лиц — 2000 рублей (тут тоже рост, но не такой масштабный). Фискальное новшество пока не затронуло земельные отношения. В случае, если речь идет о землях сельхозназначения, за изменения в договор аренды госпошлину в 350 рублей платят как физические, так и юридические лица.