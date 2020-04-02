Откладывать разговоры на тему войны не обязательно до возраста, когда ребенок сам начнет расспрашивать о событиях далеких военных лет. Дети видят и понимают гораздо больше, чем нам кажется. Так решили в детском саду «Солнечный город» Цивильского района. И провели конференцию «Память сильнее времени». О чем на ней шла речь, пишет старший воспитатель детсада Ирина НЕСМЕЛОВА.

Праздник День народного единства — хороший повод рассказать детям о сплочении нашего народа в борьбе с фашизмом. Для современных родителей 1941 — 1945 годы — это время, которое у многих забрало бабушек, дедушек, прабабушек или прадедушек. В один день закончилось детство у тех, кому мы обязаны своим счастливым детством. Наши дедушки и бабушки делились с нами воспоминаниями, а мы должны передать эстафету памяти последующему поколению…

Формирование у дошкольников патриотической позиции заключается, прежде всего, во взаимосвязи различных средств и методов воспитания, которые помогут обрести систему ценностных ориентиров в дальнейшей жизни.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — одна из героических страниц в истории Великой Отечественной войны, которой гордится Чувашия. Глава Чувашской Республики Олег Николаев не раз подчеркивал, что строительство многокилометровых рубежей — народный подвиг и пример массового героизма в тылу. «Это историческое событие, которое недостаточно освещено и изучено. Это настоящий массовый подвиг более чем ста тысяч людей в тылу, история, заслуживающая внимания. Совсем недавно были рассекречены документы, касающиеся этого исторического периода. Важно об этом рассказать, особенно молодому поколению», — подчеркнул Олег Николаев.

Именно с этой целью 2 ноября в МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» Цивильского района состоялась конференция «Память сильнее времени» в рамках Года памяти и славы и в рамках открытия Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Многие материалы для конференции были предоставлены газетой «Советская Чувашия». Статьи «Два рубежа на триста километров» («СЧ» №35 от 02.04.2020 г.), «Сурский рубеж: незабытый подвиг» («СЧ» № 64 от 18.06.2020 г.), «И стал тыл фронтом» («СЧ» № 78 от 23.07.2020 г.), «Здесь наши женщины крушили промерзший на два метра грунт» («СЧ» № 121 от 29.10.2020 г.) помогли и педагогам, и детям в полной мере понять и осознать, какая огромная, важная и сложнейшая работа шла на невидимом фронте в тылу.

…И сухие цифры, отраженные в инфографике «Советской Чувашии».

Военно-патриотическую конференцию начали со стихотворения учителя из Порецкого района Николая Майорова «На Сурском оборонительном рубеже», где дети читали каждую строчку с особым трепетом и болью.

«Здесь самолеты не кружили,

Бросая смертоносный груз.

Здесь наши женщины крушили,

Промерзший на два метра грунт.

Здесь роем пули не летели,

Не лезли танки под откос,

Здесь наши женщины потели

В сорокаградусный мороз».

В конференции участвовали воспитанники старших и подготовительных групп. Они вспомнили о том, как началась война в далеком 1941 году. Пропуская через себя всю боль тех лет, мальчики и девочки рассказывали о тружениках тыла во время Великой Отечественной войны, о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Настоящим подвигом работу оставшихся в тылу людей называли и те, кто сражался на фронте. «Тыл — это половина Победы, даже больше», — говорил маршал Георгий Жуков.

Вспомнили, конечно, на конференции и о Дне Победы. И о том, какой ценой эта победа далась. За четыре года войны чувашский народ послал на фронт более 208 тысяч лучших сыновей и дочерей — пятую часть населения республики.

Наша общая история не должна пропасть с годами, мы должны передавать эту память детям, а наши дети будут рассказывать о войне нашим внукам. Никто из героев не будет забыт, пока мы с вами помним о них.

Фото МБДОО «Детский сад № 7 «Солнечный город»

Осознать, какой ценой далось строительство оборонительных рубежей, дошколятам помогли и поэтические строки…

Отдельной строкой

Коллектив детского сада «Солнечный город» выражает благодарность работникам газеты «Советская Чувашия» за сотрудничество и за ту информацию, которая в полном объеме раскрывает подвиг строителей оборонительных рубежей. Газета используется как средство дистанционного обучения — педагогического просвещения родителей и детей. А главное, газета стала другом и помощником заботливых родителей и любознательных детишек.