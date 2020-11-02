Узоры в фойе и на сцене

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

До 20 ноября в Чебоксарах будет работать выставка театрального костюма «В краю ста тысяч вышивок».

Как сообщают в Минкультуры Чувашии, выставка эта, развернутая в зеркальном фойе Театра оперы и балета, дает уникальную возможность не только приобщиться к одному из самых ярких образцов национального декоративно-прикладного творчества, но и наглядно увидеть его взаимодействие с другими видами искусства, в частности, с театром. Над экспозицией работали главный художник театра Валентин Федоров, художник-рекламист Атнер Маков и руководитель литературно-драматургической части, внештатный корреспондент «Советской Чувашии» Мария Митина.

Опубликовано: 11 ноября 2020 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
От скаутов к пионерам: как в Чувашии появились первые детские организации
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Открылась выставка работ финно-угорских фотожурналистов
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики
Новое правительство Чувашии "помолодело". Средний возраст - 50,2 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.