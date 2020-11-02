Олег Николаев нацелил глав муниципалитетов на комплексную работу по реализации нацпроектов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Встреча с выбранными главами муниципалитетов и их заместителями состоялась 10 ноября в формате семинара-совещания в Чебоксарах. Глава Чувашии призвал их направить силу и энергию на созидательную деятельность.

«Принимая те или иные решения мы с вами исходим из ожиданий и запросов населения каждого муниципалитета и всей Чувашской Республики. Наша задача – использовать этот мандат доверия именно для поступательного развития, чтобы те решения, которые принимаются на уровне представительной власти, были эффективными, создавали четкое направление движения и были нацелены на эффективное использование средств бюджетной системы: и федерального, и регионального и муниципального уровней», – обратился Олег Николаев к действующим депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов Чувашии.

Также руководитель региона нацелил участников совещания на комплексную сплоченную работу по реализации национальных проектов и генерацию проектов на местном уровне. Причем, чтобы изменения были ощутимы для жителей республики.

Олег Николаев напомнил, что буквально за последние несколько месяцев в регионе запущено большое количество абсолютно новых для Чувашии проектов, лежащих в трендах, на которые настраивает Президент страны.

В качестве примера он привел централизацию определенных направлений деятельности, а также переход многофункциональных центров на единую платформу.

Кроме этого, на семинаре-совещании детально и содержательно проговорили принципы деятельности и порядок взаимодействия.

Обращаясь к главам муниципалитетов Глава Чувашии отметил, что ждет от них оценки ситуации на основе общения с местными жителями.

«Депутаты муниципальных образований находятся ближе всего к населению. Вы должны чувствовать запросы населения, четко оценивать ситуацию, расставлять приоритеты в интересах населения Чувашии и ставить задачи перед исполнительной властью», — резюмировал Олег Николаев.

 

Опубликовано: 10 ноября 2020 г.


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