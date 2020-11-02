Триумф чувашской школы самбо

В копилке наших спортсменов четыре золотые медали.

На минувшей неделе в сербском городе Нови-Сад разыгрывались медали чемпионата и первенства мира по самообороне без оружия. Соревнования собрали более 400 спортсменов из 30 стран.

Первоначально чемпионат мира должен был пройти в Ашхабаде (Туркмения). Однако из-за пандемии коронавируса туркменская сторона отказалась от проведения состязаний и Международная федерация самбо перенесла чемпионат в Сербию, объединив его с молодежным первенством мира.

Отбор в сборную, напомним, проходил на чемпионате России, который состоялся в конце февраля 2020 года в Чебоксарах. О схватках в ледовом дворце «Чебоксары Арена» подробно рассказывала «СЧ».

По итогам всероссийских стартов сформировалась команда, в которую вошли несколько представителей Чувашии. Они не затерялись среди лучших самбистов со всего мира. В условиях острой конкуренции спортсмены нашей республики завоевали четыре золотые медали.

В первый день на высшую ступень пьедестала почета поднялась Татьяна Федорова, выступавшая в группе юниорок в весовой категории до 44 кг.

На следующий день свое мастерство продемонстрировала многократная чемпионка России, неоднократная победительница первенств мира и Европы Елена Бондарева, которая взяла золотую медаль среди женщин в весовой категории до 48 кг.

В третий день соревнований титул чемпионки мира в весовой категории до 52 кг среди женщин завоевала чемпионка России и Европы Вера Лоткова. Ну а в группе юношей до 48 кг высшая награда досталась Фирзану Дилмиеву.

КСТАТИ На чемпионате и первенстве мира по самбо российская сборная завоевала 25 медалей, в том числе 17 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. В общекомандном зачете соревнований Россия уверенно заняла первую строку, на втором месте оказалась Белоруссия, на третьем — Украина. На первенстве мира нашу страну представляли 40 молодых самбистов, на чемпионате мира — 27 опытных спортсменов из Центрального, Южного, Поволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов.

Фото cap.ru. Наградам чемпионата и первенства мира рады и спортсмены, и, конечно, их наставники. Фирзана Дилмиева, Веру Лоткову и Татьяну Федорову окружают тренеры Сергей Пегасов (крайний слева) и Геннадий Ильин (крайний справа).