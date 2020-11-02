Есть площадка — будет и футбол

Для любителей самой популярной игры с мячом в республике грядут хорошие новости. В восьми районах Чувашии продолжается строительство футбольных полей с искусственным газоном.

Министр спорта Чувашии Василий Петров проинспектировал ход работ на объектах в Чебоксарском, Красноармейском и Ядринском районах. Руководитель ведомства пообщался с представителями подрядных организаций, администраций муниципальных районов. Не на всех объектах строительство идет согласно графику, но отставание еще можно наверстать.

На площадке в селе Ишлеи Чебоксарского района практически подготовлено основание под будущее поле, после чего начнутся работы по укладке искусственного газона, которые должны завершиться до 15 ноября. По периметру будут располагаться беговые дорожки, для которых также готовится основание. Еще остались работы по благоустройству территории, установке освещения и забора. К 15 декабря объект должен быть сдан в эксплуатацию.

А вот в селе Красноармейском строительство практически завершено. Остались последние штрихи. На футбольном поле завершена укладка искусственного газона. Рабочие наносят разметку на беговые дорожки, которые уложены вокруг стадиона. Для любителей легкой атлетики также построены по два сектора для прыжков в длину и для метаний. Торжественное открытие запланировано провести на этой неделе.

В Ядрине строительство еще продолжается. На данный момент завершена укладка покрытия беговых дорожек и универсальной игровой площадки. Также в комплекс сооружений будут входить хоккейная коробка, секторы для прыжков в длину, площадки для уличных тренажеров и воркаута. Интересная деталь — футбольное поле будет уложено внутри хоккейной коробки. К концу ноября работы на объекте должны быть завершены.

«В этом году в Чувашии было запланировано строительство десяти футбольных полей. Два района, Комсомольский и Моргаушский, отказались от строительства в виду того, что неоднократно проводились аукционы, но не поступило ни одной заявки, — отметил Василий Петров. — Уверен, что новые поля станут прекрасным подарком любителям футбола, а легкоатлеты оценят современные дорожки».