Символ единения народа

Древний гимн чувашей-землепашцев «Алран кайми аки-сухи…» (Сев и пашня — вековечное дело наше) в исполнении жителей самых разных уголков России и ближнего зарубежья можно было услышать в соцсетях в День народного единства.

Итоговый видеоролик Межрегионального проекта «Пою тебе, мой край родной!» представил его инициатор — Централизованная клубная система города Чебоксары. Стартовал видеопроект в июле и был посвящен празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области. Чтобы принять участие в проекте, необходимо было спеть песню «Алран кайми аки-сухи…» и снять яркий красочный ролик на фоне узнаваемых достопримечательностей или интересных мест своей малой родины. Как сообщают организаторы, откликнулись более 30 самодеятельных, профессиональных вокальных, фольклорных коллективов из Нарвы (Эстония), Башкортостана, Республики Крым, Севастополя, Тюменской, Иркутской и Нижегородской областей, а также из городов и районов Чувашии. Проект, считают они, стал символом единения чувашского народа.

Кстати, разнообразие народов, объединенных единым государством, продемонстрировала песня «Широка страна моя родная» (поэт Василий Лебедев-Кумач, композитор Исаак Дунаевский). В День народного единства в рамках всероссийской акции «Перекличка народов» в виртуальном пространстве на своих родных языках ее спели народы Кузбасса. На чувашском песню исполнил фольклорный ансамбль «Цвет черемухи» из деревни Терехино Топкинского района.

Справка «СЧ» Деревня Терехино в Кемеровской области основана переселенцами из Поволжья в 20-х годах прошедшего века. Чуваши в ней проживают совместно с русскими. Чувашский фольклорный ансамбль «Çĕмĕрт çеçки» при местном дворце культуры создан в 1979 году, в 1995 году ансамблю присвоено звание «народный».

Видеопроект «Пою тебе, мой край родной» взял старт в июле.