Мальков выпустили в Волгу

На прошлой неделе в Чебоксарское водохранилище было выпущено 30 тысяч мальков толстолобика. Таким образом восполняется ущерб водным ресурсам от водозаборных сооружений города, в которые попадает не только фитопланктон, но и мальки рыбы.

Мальков в водохранилище запускают ежегодно, в этом году операция проходила в два этапа — летом было выпущено 23036 мальков стерляди, а сейчас АО «Водоканал» приобрело и выпустило в водохранилище 30177 мальков толстолобика.