Чувашия на Цветном бульваре

О самобытной культуре Чувашии рассказывает открывшаяся в Москве выставка «Таван сершыв» — «Родина».

Экспозиция, посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области, развернута в самом центре столицы, на Цветном бульваре, и проводится по договоренности между правительствами республики и Москвы в рамках Дней чувашской культуры.

«…Здесь очень большая проходимость, и ее увидят не только москвичи, но и многие гости города. Эти выставки уже стали традиционными, они позволяют людям понимать, что происходит в наших регионах», — цитируют столичные СМИ руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.

На выставке представлены 32 работы, на которых запечатлены и архитектурные творения (Мокринский мост, Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь), и живописные просторы Волги. Фотоработы дополняют репродукции картин художников из фондов Чувашского художественного музея.

Выставка в Москве продлится до 29 ноября, а затем переедет в Чебоксары, на площадь Республики.