Чувашия на Цветном бульваре

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

О самобытной культуре Чувашии рассказывает открывшаяся в Москве выставка «Таван сершыв» — «Родина».

Экспозиция, посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области, развернута в самом центре столицы, на Цветном бульваре, и проводится по договоренности между правительствами республики и Москвы в рамках Дней чувашской культуры.

«…Здесь очень большая проходимость, и ее увидят не только москвичи, но и многие гости города. Эти выставки уже стали традиционными, они позволяют людям понимать, что происходит в наших регионах», — цитируют столичные СМИ руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.

На выставке представлены 32 работы, на которых запечатлены и архитектурные творения (Мокринский мост, Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь), и живописные просторы Волги. Фотоработы дополняют репродукции картин художников из фондов Чувашского художественного музея.

Выставка в Москве продлится до 29 ноября, а затем переедет в Чебоксары, на площадь Республики.

Опубликовано: 5 ноября 2020 г.


Читайте также:

Козьмодемьянск познакомит Чебоксары с русскими живописцами
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
В Ибресях проходит выставка рукодельницы Юлии Коричевой
От скаутов к пионерам: как в Чувашии появились первые детские организации
В Чебоксарах открыта экспозиция Владимира Енилина «Надо жить...»
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Открылась выставка работ финно-угорских фотожурналистов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.