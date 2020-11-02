Красная площадь станет зеленой

Ее преображение проходит под контролем дендрологов московского парка «Зарядье».

Затеянная на прошлой неделе высадка деревьев и кустарников на Красной площади в Чебоксарах не могла остаться незамеченной горожанами. Новость активно комментировали в соцсетях, а прогуливавшиеся по заливу чебоксарцы с любопытством изучали высаженные растения. Еще бы! Летом, как только площадь открыли после реконструкции, именно отсутствие зелени вызывало больше всего недоумения у людей. Про деревья, впрочем, никто не забыл, и сейчас на площади специалисты приступили к следующему этапу преображения популярного места отдыха — озеленению. Какой чебоксарская Красная площадь предстанет уже в следующем году, мы попросили рассказать Игоря Сафиуллина. Известный российский дендролог и ландшафтный дизайнер работал над озеленением московского парка «Зарядье». В Чебоксарах по приглашению городской администрации он выступает консультантом и контролирует качество выполнения работ подрядчиком.

— Игорь Шарифзанович, для зеленого наряда Красной площади разработана целая концепция. Что мы увидим в итоге?

— Действительно, ее авторы, московский архитектор Мария Бодня совместно с архитектурной школой «МаршЛаб», сделали очень интересный проект, в котором сформированы совершенно разные пространства по функциональности.

Разумеется, с применением современных ландшафтных приемов. Так, весной будут высажены ковры из фиалок, а над ними будут цвести тюльпаны. Когда первая волна цветения сойдет, их заменят многолетники. Интересные примеры цветников, хочу отметить, в Чебоксарах уже есть. Это и сквер Чапаева, и жилая застройка в Новом городе, где в оформлении использовано разнотравье и злаки. В последнем проект делала моя коллега, чебоксарский ландшафтный дизайнер Марина Черепанова и жителям, надо сказать, такой стиль пришелся по душе.

К высадке растений приступили поздней осенью. По словам специалистов, это время больше всего подходит по технологическим требованиям. Фото gcheb.cap.ru

— На Красной площади уже высажены некоторые кустарники и деревья. По проекту зелени ожидается много: 350 деревьев, 5000 кустарников. Это будут взрослые растения или саженцы?

— Деревьев и в самом деле будет много: клены, липы, дубы, черемухи… Только кленов — три вида: серебристый, с пурпурной листвой, клен Гиннала. Деревья есть как кустовидной, так и штамбовой формы — с кроной в виде шара. Красная площадь — от слова «красный», «красивый», такую игру слов отразили в подборе материала. Дуб красный, например, осенью дает красивую яркую окраску. Весь посадочный материал качественный, адаптированный, специально подобранный для этого проекта. Часть растений, такие как ива, черемуха обыкновенная, прибыли из российских питомников, другие, например, липы — родом из Чувашии. Как нам сказали, они выращены чуть ли не из семян. Деревья хорошо сформированные, с кронами. Даже местные жители, которые гуляли по площади, обратили внимание, что деревья с хорошим охватом ствола, хорошей высотой, не «прутики». Пространство сразу заиграло. Для себя отметил, что люди настроены позитивно и довольны, что на Красной площади производятся посадки.

Сейчас на площади уже высажены солитерные, отдельно стоящие, деревья, а также очень красивая липовая аллея. Возраст лип — от 7-8 до 15 лет, сирени — 4-5, ив — 3-7, черемухи — 3-5 лет. Аллея немного диагональная, по краям — белая сирень. Думаю, это будет излюбленным местом для фотографирования. Конечно, для этого должно пройти еще несколько лет, чтобы деревья прижились и разрослись. Уверяю, место будет очень притягательным.

— И мы следующим летом уже сможем отдохнуть в прохладной тени деревьев?

— Этой осенью ожидается высадка дубов. По проекту их шесть — это будут самые крупные растения на площади, с достаточно большим обхватом, их возраст порядка 20-25 лет. С их появлением на площади сразу же почувствуется значимость растительности. Благодаря таким деревьям площадь не будет казаться жаркой, иссушающей, потому что деревья крупные и будут давать тень.

Хочу отметить, что посадкой дело не закончится. Весной будут произведены работы по формированию и обрезке кроны. Так что пусть горожане не пугаются, что в марте или апреле придут люди и обрежут деревья. К таким «стрижкам», как я успел заметить, чебоксарцам не привыкать — по улице Ленина деревья каждую зиму «подравнивают». Липы стоят стриженые, с аккуратной шаровидной кроной — такое не во всех городах России можно встретить. Меня приятно удивил высокий профессионализм местных коллег в этом вопросе. У вас, можно сказать, работают уникальные специалисты.

— Весной запланирована высадка хвойных. Вот здесь, пожалуйста, поподробнее. Не вернутся ли на Красную площадь голубые ели? В городе была целая история с их удалением с залива…

— Да, я наслышан о той истории. Из хвойных будут горные сосны, можжевельник — растения достаточно невысокие. Расположится композиция у камня с рунами. А что касается елей, у деревьев, особенно растущих в городе, есть срок эксплуатации, и он намного короче, чем в природе. На крайнем сроке эксплуатации, хочу отметить, находятся и ели в сквере у театра на площади. Считаю, через какое-то время и эти ели надо будет убирать. В Москве, например, подобным образом вырубили 50-летние ели на ВДНХ. Деревья в город несут немного другую функцию — архитектурную, они должны быть безопасны для жителей.

— Вы сказали, что на Красной площади появятся дубы. А ведь это дерево в Чувашии считается национальным. Как-то еще растительность поддержит национальную тему?

— Не только дуб, на мой взгляд, является символом Чувашии. У вас очень много широколиственных лесов, где представлены и липа, и клен. И это тоже ваши деревья. Архитектор Мария Бодня очень деликатно подбирала растения, она попыталась совместить и современные требования к ландшафтной архитектуре, и национальные, и городские традиции.

— А хмель будет?

— По проекту не предполагался. Но, возможно, в будущем, в процессе эксплуатации площади растение появится.

— Можно ли сказать, что Красная площадь в чем-то будет мини-версией парка «Зарядье» в Москве?

— Нет, конечно. Это все-таки немного разные категории общественных пространств. Там — парк, здесь — площадь. Это совершенно другая история. Нужно рассматривать Красную площадь в Чебоксарах как что-то свое, идентичное городу. Думаю, не нужно сравнивать. Это то, чем вы должны гордиться.

— Благодарю за беседу!

Липа, ива, дуб, клен, кизильник, барбарис, дерен, пузыреплодник, гортензия, белая сирень, чубушник — и это только часть деревьев и кустарников, которые украсят Красную площадь. Фото gcheb.cap.ru