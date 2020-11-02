ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного единства! Для самой большой, многонациональной и многоконфессиональной страны этот праздник имеет особый смысл. Он символизирует идею народного согласия и сплоченности вокруг общих целей — мира на родной земле, благополучия и процветания Отчизны. В Чувашии проживают 128 национальностей и народностей. Эти добрососедские отношения между представителями разных национальностей и разного вероисповедания заложены культурой и тысячелетней историей. Мы вместе! П?рле!

Вместе мы растим детей, делаем жизнь в нашей республике лучше, вместе двигаемся вперед и достигаем новых высот. Уверен, наша общая любовь к малой родине и взаимное уважение будут всегда вдохновлять нас на созидание и развитие. Дорогие земляки, желаю вам счастья и успехов во благо родной Чувашии и всей страны!»