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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашии

«Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Для самой большой, многонациональной и многоконфессиональной страны этот праздник имеет особый смысл. Он символизирует идею народного согласия и сплоченности вокруг общих целей — мира на родной земле, благополучия и процветания Отчизны. В Чувашии проживают 128 национальностей и народностей. Эти добрососедские отношения между представителями разных национальностей и разного вероисповедания заложены культурой и тысячелетней историей. Мы вместе! П?рле!
Вместе мы растим детей, делаем жизнь в нашей республике лучше, вместе двигаемся вперед и достигаем новых высот. Уверен, наша общая любовь к малой родине и взаимное уважение будут всегда вдохновлять нас на созидание и развитие. Дорогие земляки, желаю вам счастья и успехов во благо родной Чувашии и всей страны!»

Опубликовано: 2 ноября 2020 г.


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