Под новый лучевой ускоритель и томограф в онкодиспансере переоборудуют помещения

Лучевой ускоритель и компьютерный томограф, закупленные в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», поступят в республику уже в ноябре. Место для их установки определили в Республиканском онкологическом диспансере в Чебоксарах. Сейчас там идет ремонт.

Под новое оборудование для лучевой диагностики и терапии предусмотрено два отдельных помещения, которые должны соответствовать особым техническим характеристикам медтехники.

Как сообщили представители подрядной организации, на сегодня подготовлен фундамент для установки рамы лучевого ускорителя. Строители завершают штукатурить стены, прокладывают инженерные коммуникации и приступили к монтажу радиационной защиты помещения.

Ремонтные работы ведутся за счет средств, выделенных из республиканского бюджета.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, по сообщению пресс-службы ведомства, в пятницу оценил темпы ремонтных работ и поручил ускорить их выполнение, чтобы как можно скорее начать монтаж нового оборудования.