На реконструкцию чебоксарского стадиона «Волга» направят более миллиарда рублей

«Благодаря огромнейшим усилиям руководства республики, депутатов Госдумы — прежде всего Анатолия Геннадьевича Аксакова — этот объект включен уже на следующий год для начала масштабной реконструкции, и в течение трех лет мы планируем завершить работу по созданию там современнейшего многофункционального спортивного комплекса. В бюджет заложено», — пояснил ситуацию с реконструкцией спортсооружения Глава Чувашии.

Олег Николаев добавил, что на модернизацию стадиона «Волга» понадобится более одного миллиарда рублей. Основная часть средств поступит из федерального центра. Софинансирование заложено в республиканском бюджете.

«Часть объектов будем строить с привлечением концессионеров, которые проявят интерес и с точки зрения их дальнейшего использования в коммерческих целях. Подчеркну — отдельных объектов», — отметил Олег Николаев.